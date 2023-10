„Paket wuchert“? Kryptischer DHL-Zettel beschäftigt Hunderte – doch ein paar haben den Durchblick

Von: Armin T. Linder

Teilen

Wuchert das Paket etwa? Oder wandert es? Ein unleserlicher DHL-Zettel beschäftigt im Internet Hunderte. Und wird dann doch schnell aufgeklärt.

München - Benachrichtigungszettel sollen Paketkunden auf die Schnelle mitteilen, wo ihre Sendung sich befindet. Wurde es in eine Filiale gebracht oder an einem Ablageort deponiert? Manchmal finden sich auch noch Zusatzinfos wie die zu einem geköpften Gartenzwerg, einem Zeckenbefall oder der Angst vor Tieren auf so einer Notiz. Mit einem Hinweis der ganz anderen Art hatte jetzt aber ein Reddit-Nutzer zu kämpfen. Er war so ratlos, dass er öffentlich um Hilfe bat.

DHL-Zettel gibt Rätsel auf: „Kann das irgendwer lesen?“

„Was soll das bedeuten?“, schreibt er und postet dazu bei Reddit ein Foto des DHL-Zettels, der dazu auch noch halbiert zu sein scheint. Darauf stehen nur zwei Worte. „Paket“ ist das erste. Aber das zweite? Kein Plan seitens des Kunden. „Kann das irgendwer lesen?“, so die Frage. Hunderte reagieren auf die eine oder andere Weise, 89 Kommentare gab‘s in den ersten sechs Tagen. Zum Glück sind andere im Schriftentziffern besser, sodass das Rätsel blitzschnell aufgeklärt ist.

Na, was steht auf diesem DHL-Zettel wohl geschrieben? © Reddit

Wie so oft in solchen Fällen sind es aber die absichtlich falschen Antworten, die einen besonderen Unterhaltungswert bergen. „Paket wandert“, „Paket wundert“, „Paket wunderbar“, „Paket verwundet?“ oder „Oh... ich hätte jetzt bei Familie Wunchert geklingelt“, juxen die Nutzer. „Paket wuchert“ schlägt ein weiterer vor und kassiert zig Likes. „Klingt nicht gesund“, reagiert einer und schlägt vor, dass der DHL-Kunde mal damit zum Arzt sollte. Apropos: Ein anderer erinnert sich ans Klischee, dass Ärzte oft eine besonders unleserliche Schrift aufweisen. „Zusteller scheint Medizin zu studieren. Aber da geht noch was bis zur Approbation.“

DHL-Zettel: Antwort ist ganz leicht – und sorgt für fast 500 Likes

Und was ist nun die Lösung? Die haben gleich mehrere parat, einer davon blitzschnell, wofür er fast 500 Likes kassiert: „Paket Wunschort“. Okay, das war leicht. Wenn man es weiß. „Das ging schnell, vielen Dank“, reagiert dann auch der DHL-Kunde. Und auf die Frage, ob das Paket denn auch da war, schreibt er: „Ja, aber nicht am angegegbenen Ablageort.“ Das Fazit eines Users, für das es ebenfalls mehr als 300 Likes gibt: „War halt der Wunschort des Zustellers.“ Ein witziger Hermes-Zettel dokumentiert, wie ein anderes Paket wohl beim Nachbarn „Keine Werbung“ abgegeben wurde. (lin)