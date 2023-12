Schmutziger Mini-Ofen zu verschenken: Darauf liegen gleich zwei Zettel – „Du Sau“

Von: Armin T. Linder

Pfui! Ein abgeranzter Mini-Ofen stand zu verschenken vor der Tür. Eine Passantin entdeckte dort wohl gleich zwei Zettel. Einer davon hat es in sich.

Köln - Großstädter kennen sie: die „Zu verschenken“-Kisten, die an jeder Ecke zu finden sind. Und für die eigentlich saftige Bußgelder drohen können. Darin finden sich oft Klamotten, Krimskrams, antike DVDs oder andere Sachen, die vielleicht noch jemand brauchen kann. Ähnliche Gedanken schien jemand zu verfolgen, der keine Vewendung mehr für seinen Mini-Ofen hatte. Er stellte das gute Stück nach draußen. Jetzt wird das Ganze in der Reddit-Gruppe „Aber bitte laminiert“ zum Lacher.

Mini-Ofen zu verschenken: Von zwei Zetteln hat es einer in sich

Denn eine Passantin – seine Freundin habe die Szene dem Reddit-Nutzer zufolge in Köln-Ehrenfeld entdeckt – hat nicht nur das Elektrogerät selbst vorgefunden. Sondern auch die beiden Zettel, die darauf lagen. All das wurde zu Reddit verfrachtet. Auf dem ersten Bild ist zu erkennen, dass der Mini-Ofen seine besten Tage schon hinter sich hatte. Vorsichtig ausgedrückt. Anderer würde sagen, das Teil ist komplett abgeranzt und reif für den Wertstoffhof.

Der Mini-Ofen und die zwei passenden Zettel sorgen bei Reddit für Lacher. © Reddit

Diese beiden Meinungen spiegeln sich auch in den Hinweisen wider. Und die das zweite Foto dokumentiert. „Mini-Ofen / Grill zu verschenken“, steht auf dem einen. „Sieht nicht mehr hübsch aus, ist aber noch voll funktionsfähig.“ Offenbar sah sich eine weitere Person gezwungen, ebenfalls einen Zettel zu platzieren. Mit deutlichen Worten: „Dieses ekelhafte Teil will doch kein Schwein mehr. Hättest du Sau es mal öfter sauber gemacht, würde der Schrott jetzt nicht mehr so versifft aussehen. Schmeiß den Dreck in den Müll.“

Design ohne Titel (21).jpg © Reddit

Gleich mehrere müssen bei Reddit an Toast Hawaii denken

In den Kommentaren amüsieren sich einige über den Zettel-Zoff. „Da ist erstmal jemand dezent eskaliert“, stellt ein User fest. „Der geht doch noch“ und „Hab auch gleich an einen saftigen Toast Hawaii gedacht“, lachen auch andere. Eine Nutzerin hat auch gleich dieses Gericht im Kopf – und das passende Szenario: „Da würde mir spontan so manche Studenten-WG einfallen, die sich direkt über die neu gewonnene Möglichkeit für Toast Hawaii freuen würde.“

Ein weiterer schaut genau hin und meint: „Ich rieche die Nikotinablagerungen bis hier.“ Als Reaktion wird der bisherige Ofenbesitzer aber auch in Schutz genommen: „Ne, hat damit nichts zu tun. Der wird einfach so braun/gelb von der Hitze. Bin Nichtraucher und meiner sah auch so aus. Also nicht so siffig und zerkratzt, aber genauso angelaufen.“

Für eine weitere Person hört der Spaß bei so was nun wirklich auf – sie ist klar auf der Seite des zweiten Zettel-Schreibers: „Ich meine … richtig so. Genauso die Leute, die zerrissene Hosen in den Altkleidercontainer schmeißen und sich denken ‚zerrissene Hose ist besser als keine Hose'. Nur weil jemand kein Geld für eine neue Hose hat, heißt das nicht, dass die Person sich demütigen muss."