Armutsbetroffene fotografiert Rewe-Snack-Regal: „Hab den Wagen stehen lassen, kaufe hier nicht mehr“

Da treffen halt 2 Welten aufeinander, sie beklagt sich über nur 10% mehr Leistungen, die sie erhält (so eine Lohnsteigerung in der freien Wirtschaft habe ich noch nie gesehen) und das Geschäft beklagt sich, dass es keine Mitarbeiter findet. Diese "Mitarbeiter gesucht" - Zettel hängen doch mittlerweile schon an so vielen Geschäften. Das wäre doch eine win-win Situation für beide Seiten