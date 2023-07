Saftige Strafen in Urlaubsland: 36.000 Euro Bußgeld drohen bei zu lauter Musik

Von: Victoria Krumbeck

Urlauber an einer Badebucht in Portugal. Für laute Musik drohen hohe Geldstrafen. © Robert Poorten/IMAGO

Musikhören an den Stränden von Portugal kann ganz schön teuer werden. Eine neue Verordnung der Seefahrtsbehörde sieht Strafen in Höhe von 36.000 Euro vor.

Lissabon — Dass der Urlaub teuer werden kann, merken vor allem zahlreiche Urlauber etwa in Kroatien oder auch Italien. Die Kosten sind für Deutsche Urlauber in die Höhe geschnellt. Urlauber in Portugal sollten jedoch auch achtsam sein. Wer am Strand zu laut Musik hört, muss mit teuren Konsequenzen rechnen. Die portugiesische Seefahrtsbehörde AMN will mit hohen Bußgeldern gegen die Lärmbelästigung vorgehen. Dabei sind Strafen von bis zu 36.000 möglich.

Land Portugal Hauptstadt Lissabon Bevölkerung 10,33 Millionen (stand 2021) Touristen 22,3 Millionen (stand 2022)

Portugal: Bis zu 36.000 Euro Strafe für Musik am Strand

Eigentlich möchten Sie am Strand nur entspannen und dem Rauschen des Meeres zuhören, doch laute Musik übertönt alles? In Portugal soll bald damit Schluss sein. Die „Verwendung von Tongeräten und lärmerzeugenden Aktivitäten, die im Sinne des Gesetzes Unannehmlichkeiten verursachen können“, sollen laut AMN verboten werden, wie Euronews die Behörde zitiert. Wer in einer Gruppe Musik abspielt, muss mit einer Strafe von 2000 bis 36.000 Euro rechnen.

Für Einzelpersonen sind Strafen zwischen 200 und 4000 Euro möglich, wie der Standard schrieb. Auch das entsprechende Zubehör, zum Beispiel die Lautsprecher, können beschlagnahmt werden. Touristen und Einheimische am Strand sind dazu aufgefordert, sich über den Lärm zu beschweren und diesen zu melden. Was jedoch als „zu laut“ gilt, ist noch nicht klar.

Urlaub in Portugal: Hohe Bußgelder bei Musik als Abschreckung

Die AMN setzt sich mit Nachdruck für die Erhaltung der Ruhe an den Küsten Portugals ein. Die hohen Strafen sollen eher als Abschreckung gedacht sein, wie Travel Tomorrow berichtete. Einzelpersonen sollen durch die Maßnahmen zu mehr Rücksicht auf andere motiviert werden.

Strengere Regeln gibt es nicht nur in Portugal. Viele Urlaubsländer wie Spanien oder Italien werden von Touristen überrannt. Daher haben zahlreiche Staaten ihre Tourismus-Regeln verschärft. In Italien gibt es 15 irre Gesetzte, die Urlauber wissen sollten. (vk)