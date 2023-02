Reha beantragen als Rentner – so geht’s

Von: Anika Zuschke

Auch Rentnern steht in vielen Fällen eine bezahlte Reha zu. Was Sie bei einem Antrag beachten und an welchen Kostenträger Sie sich in welchem Fall wenden sollten.

Hamburg – Eine Reha (eigentlich Rehabilitation) steht für eine „Wiederherstellung“ des Körpers. Dabei soll der ursprüngliche Gesundheitszustand nach einem Unfall, einer Krankheit oder einer Operation wieder aufgebaut werden. Eine solche Reha steht auch Rentnern zu – schließlich sind viele Menschen im Alter besonders anfällig für Krankheiten oder Unfälle. Doch wie läuft ein Antrag für eine Reha im Rentenalter überhaupt ab? Das weiß 24hamburg.de.

Form der Rehabilitation: Medizinische Rehabilitation Andere Formen: Berufliche und soziale Rehabilitation Leistungen der medizinischen Rehabilitation: Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe

Wer zahlt die Reha für Rentner? Hängt von der Art der Reha ab

Zunächst einmal sollten Rentner für sich feststellen, wo sie den Antrag für eine Reha einreichen sollen. Denn die Kosten einer solchen medizinischen Maßnahme werden grundsätzlich von einem Versicherungsträger übernommen. Sie sollten den Antrag also an den verantwortlichen Kostenträger senden. Das kann – je nach Situation – die Deutsche Rentenversicherung, Ihre Krankenversicherung oder ein anderer Sozialversicherungsträger sein. Von der Krankenkasse bekommen Rentner in gewissen Fällen übrigens auch eine Schönheitsoperation bezahlt.

Bei der Deutschen Rentenversicherung können Senioren, die eine Altersrente oder Erwerbsminderungsrente beziehen, nur in bestimmten Fällen eine Reha beantragen. Dazu gehört die onkologische Reha nach einer Krebserkrankung sowie die Kinder-Reha, wenn das Kind in Ihrem Haushalt lebt – so heißt es auf der Website der Deutschen Rentenversicherung. Für alle anderen Reha-Leistungen ist demnach die Krankenversicherung oder ein anderer Versicherungsträger zuständig.

Antrag für eine Reha im Rentenalter stellen – was Sie dafür genau benötigen

Trifft einer dieser beiden Fälle jedoch auf Sie zu, können Sie den Antrag für eine Reha bei der Deutschen Rentenversicherung ganz einfach online vom Computer aus stellen. Der Antrag kann jederzeit zwischengespeichert und die benötigten Nachweise und Unterlagen digital hochgeladen werden.

Wie die Deutsche Rentenversicherung erklärt, sei für die schnelle Bearbeitung des Antrages zudem ein Befundbericht nötig, der von dem behandelnden Arzt ausgefüllt, unterschrieben und anschließend von Ihnen im Rahmen der Antragstellung hochgeladen werden muss.

Als Rentner fit bleiben: Wer übernimmt die Kosten für eine Reha im Rentenalter?

Wenn die Rentenversicherung Ihre Reha-Kosten allerdings nicht übernimmt, müssen Sie Ihren Antrag bei der Krankenversicherung oder einem anderen zuständigen Kostenträger – wie der Unfallversicherung – stellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer der zuständige Versicherungsträger ist, sollte das aber auch kein Problem sein. Denn die Versicherung ist laut der Reha-Gruppe Median dazu verpflichtet, Ihren Antrag innerhalb von zwei Wochen an die passende Stelle weiterzuleiten.

Die Unterlagen für Ihren Reha-Antrag können Sie bei Ihrem Kostenträger anfragen oder – wie bei der Deutschen Rentenversicherung – online ausfüllen. Ein unterschriebener Befundbericht des behandelnden Arztes ist dabei in jedem Antrag vonnöten. Abgesehen davon können sich die einzureichenden Unterlagen je nach Ihrer gesundheitlichen Situation unterscheiden. Nachdem Sie Ihre Unterlagen ausgefüllt haben, laden Sie diese online hoch oder schicken sie postalisch an Ihren jeweiligen Kostenträger.

Eine Ausnahme bildet dabei aber die sogenannte Anschlussheilbehandlung – also eine Reha nach einer Operation. In dem Fall werden Sie als Rentner bei dem Antrag von Ihrem behandelnden Krankenhaus unterstützt, der Sozialdienst der Klinik übernimmt nämlich die Antragstellung.

Tipp für den Reha-Antrag als Rentner: Bei Ihrem Antrag für die Reha sollten Sie beachten, dass Ihnen bezüglich der Auswahl Ihrer Rehaklinik das Wunsch- und Wahlrecht zuteil wird. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrem Antrag Vorschläge von Kliniken Ihrer Wahl machen können. Die Klinik sollte allerdings fachlich geeignet sein für Ihre Reha. Das ausgefüllte Formular zum Wunsch- und Wahlrecht reichen Sie mit Ihren anderen Reha-Unterlagen ein.

Reha für Rentner wurde abgelehnt – in welchem Zeitraum Sie Widerspruch einlegen können

Nach Eingang Ihres Reha-Antrags hat die zuständige Kasse drei Wochen Zeit, um diesen entweder zu bewilligen oder abzulehnen. Ist ein weiteres Gutachten nötig, kann sich die Frist laut Median, dem Anbieter von Rehabilitationskliniken, auf bis zu fünf Wochen verlängern.

Ist der Versicherungsträger für die Kostenübernahme Ihrer Reha zuständig, erhalten Sie einen Reha-Bescheid, der Sie über die Bewilligung der medizinischen Behandlung sowie die entsprechende Klinik in Kenntnis setzt. Wird der Antrag jedoch abgelehnt, haben Sie als Rentner 30 Tage lang Zeit, beim zuständigen Kostenträger Widerspruch einzulegen. Wenn Sie nach Ihrer Reha vielleicht sogar wieder fit genug sind für eine Arbeit, haben wir hier die besten Jobs für Senioren und Rentner. Wollen Sie sich nach Ihrer Behandlung weiterhin fit halten, gibt es zudem Sportarten, die für Rentner besonders geeignet sind.