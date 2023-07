Gepäck verloren, Flug verspätet, falsches Hotel: Was bei Reisemängeln zu tun ist

Von: Stella Henrich

Welche Rechte haben Reisende, wenn das gebuchte Hotel heruntergekommen ist, ein Gepäckstück verloren geht oder am Ende sogar der Flug in den Ferienort ausfällt? So erhalten Urlauber ihr Geld zurück.

Bremen ‒ Eigentlich wurde den Reisenden eine Aussicht mit Meerblick vom Reiseanbieter versprochen. Nun sitzen sie im heruntergekommenen Hotel im Urlaubsort und das Zimmer bietet auch nicht den versprochenen Panoramablick. Da dürfte Reisenden rasch die gute Urlaubslaune vergehen.

Eine böse Überraschung erleben jährlich immer wieder Urlauberinnen und Urlauber mit Gepäckstücken, die nach einem Flug verspätet oder gar nicht am Ferienort ankommen. Besonders ärgern dürften sich Reisende, wenn ihr Flug in den Ferienort komplett gestrichen wird. Weil etwa am Flughafen gestreikt wird, wie etliche Betroffene erst im März dieses Jahres erleben mussten.

Hotel-Mängel, Flugausfälle oder Verspätungen: Urlauber haben gesetzlich verankerte Rechte

Sofern eine gebuchte Reiseleistung nicht oder nur zum Teil oder anders als vertraglich vereinbart erbracht wird, spricht man im Reiserecht von einem Reisemangel laut BGB.

Das können Reisende bei Mängeln tun:

Ersatzunterkunft: Manchmal bringen Reiseveranstalter ihre Gäste in Ersatzunterkünften unter, weil das gewünschte Hotel überbucht ist. Urlauberinnen und Urlauber müsse das nicht akzeptieren. Denn der Reiseveranstalter hat dem Reisenden die Pauschalreise frei von Reisemängeln laut BGB zu verschaffen. Verbraucherschützer von der Verbraucherzentrale NRW empfehlen Urlaubern in einem solchen Fall, Beweise zu sammeln, was sie vorgefunden haben und nicht der vereinbarten Leistung entspreche. Das können beispielsweise Fotos sein.

Lärmbelästigung im Urlaub: Wer im Urlaub eigentlich seine Ruhe haben wollte und es vor Ort nun mit Bau- oder Verkehrslärm zu tun bekommt, muss sich das nicht gefallen lassen. Reisende könnten dann einen Teil der Reisekosten laut Verbraucherzentrale zurückverlangen. Denn Reiseveranstalter müssen Urlauber über Baulärm informieren. „Möchten Sie den Reisepreis mindern, müssen Sie den Reiseveranstalter über die Mängel informieren und diese auch nachweisen“, so die Verbraucherschützer.

Gepäck geht auf der Reise verloren oder kommt zu spät an: Kommt ein Gepäckstück nach einem Flugreise verspätet oder gar nicht am Urlaubsort an, haftet der Reisedienstleister oder die Fluggesellschaft, bei welcher der Flug gebucht wurde. Das gelte auch, wenn Urlauber mit verschiedenen Airlines fliegen, berichtet der SWR in seiner TV-Sendung „Marktcheck“. Sollte der Koffer tatsächlich verloren gehen, sollten Reisende das direkt beim Gepäckermittlungsachsafter melden und der Fluggesellschaft Bescheid geben. Reisende dürften dann maximal ein bis zwei Tage das Notwendigste wie Zahnbürste, Unterwäsche oder Kleidung einkaufen und der Airline in Rechnung stellen.

Schreckmoment bei der Gepäckausgabe: Immer wieder vermissen Reisende ein Gepäckstück am Ferienort. (Symbolbild) © UDO GOTTSCHALK/imago

Reisetipp: Was Reisende bei Ausfall des Fluges tun können, um eine Rückerstattung zu erhalten

Kommt es beim Abflug zum Flugausfall, muss die Airline eine Ausgleichszahlung leisten. Das hat der Europäische Gerichtshof im Dezember 2021 entschieden. In den vergangenen Monaten haben Warnstreiks immer wieder zu bundesweiten Ausfällen geführt und den Reisenden Geduld abverlangt. Um zum eigenen Recht zu kommen, sollten Urlauberinnen und Urlauber mit Anspruch auf Rückerstattung bei einem abgesagten Flug zunächst ihre Fluggesellschaft und auch ihren Reiseveranstalter im Fall einer Pauschalreise kontaktieren. Am besten bitten Reisende direkt am Flughafen um eine schriftliche Bestätigung.

Dem SWR-Bericht zufolge sollten ebenfalls alle Reisedokumente sowie Belege für Verpflegung, Taxi, Hotel aufgehoben werden. „Schreiben Sie sich die genauen Start-, Lande- und Wartezeiten auf. Tauschen Sie mit anderen Betroffenen Kontaktdaten aus“, lautet ein weiterer Tipp des TV-Magazins. Auch ein Blick in die EU-Verordnung zur Regelung für Ausgleichszahlungen für Fluggäste bei Annullierung des Flugs kann Reisenden dabei helfen, nicht am Ende auf den Reisekosten sitzen zu bleiben.

Das können Reisende direkt am Urlaubsort bei Mängeln selbst tun:

Mängel mithilfe von Fotos dokumentieren.

Liste erstellen, welche Punkte der gebuchten Unterkunft nicht entsprechen.

Die Mängel sollten unbedingt schriftlich bestätigt werden.

Reisende sollten auch Zeugen nutzen, welche die Mängel bestätigen und deren Adressen notieren.

Am besten beschweren sich Reisende direkt vor Ort beim Reiseveranstalter und weisen ihn auf die Mängel hin. Die Hotelrezeption reicht dafür nicht aus.

Keinesfalls sollten Urlauberinnen und Urlauber eine Verzichtserklärung vor Ort unterschreiben.

Quelle: SWR Fernsehen, Sendung Marktcheck

Wie hoch eine Reiseentschädigung ausfällt, können Verbraucher anhand von Reiserechtstabellen wie der Frankfurter Tabelle oder der Tabelle des ADAC abschätzen. Sie geben laut Verbraucherzentrale NRW grobe Anhaltspunkte über eine mögliche Reisepreisermäßigung. Allerdings sind nach aktueller Rechtsprechung auch Abweichungen möglich.