Neuer Ferienflieger Discover Airlines ist ein alter Bekannter – und will den Markt verändern

Von: Benjamin Stroka

Eurowings Discover ist Geschichte und heißt jetzt Discover Airlines. Doch nicht nur der Name der Airline ändert sich. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Frankfurt – Eurowings oder Eurowings Discover? Die ähnlichen Namen der beiden Lufthansa-Tochterunternehmen haben in den vergangenen zwei Jahren bei Fluggästen immer mal für Verwirrung gesorgt. Damit soll jetzt Schluss sein. Der Ferienflieger Eurowings Discover hat ein komplettes Rebranding bekommen – inklusive neuem Logo und neuem Design. Aber es sind noch weitere Änderungen geplant.

Eurowings Discover ist jetzt Discover Airlines – was sich ändert

Die Airline Eurowings Discover ist im Juli 2021, also mitten in der Corona-Pandemie, als neue Lufthansa-Tochter für Ferienflüge gegründet worden. Am 24. Juli 2021 startete der erste Langstreckenflug. Seitdem wurden laut Unternehmensangaben mehr als vier Millionen Fluggäste transportiert. Wer künftig mit der Airline fliegt, wird aber einige Unterschiede feststellen. Denn Eurowings Discover ist im September 2023 zu Discover Airlines geworden. Neuer Name, neue Farben, neues Design – durch die Umstellung zu Discover Airlines ändert sich vor allem optisch einiges.

Name: Die Airline heißt jetzt offiziell Discover Airlines, bleibt aber wie zuvor eine hundertprozentige Lufthansa-Tochter. ► Wann? Ab sofort. Farbgebung der Flugzeuge: Die Eurowings-Farben verschwinden. Discover Airlines erinnert optisch eher an die Lufthansa. Heißt: Es gibt verschiedene blaue und gelbe Farbtöne. Der „discover“-Schriftzug steht in kleinen Buchstaben und blauer Farbe groß auf den Flugzeugen. ► Wann? Teilweise ab sofort. Weitere Flugzeuge sollen in den nächsten Monaten umlackiert werden. Design der Kabinenausstattung: Verschiedene Bereiche im Innenbereich der Flugzeuge, beispielsweise die Überzüge an den Kopfstützen der Sitze, werden ebenfalls im neuen „Discover Airlines“-Design erneuert. Gleiches gilt für die Ausstattung der Crew. ► Wann? Ab Dezember 2023. Beschilderungen an den Flughäfen: An den beiden Heimatflughäfen, also dem Flughafen Frankfurt und dem Flughafen München, sowie an den weltweiten Stationen, die von Discover Airlines angeflogen werden, werden die Beschilderungen entsprechend dem neuen Namen und Logo geändert. ► Wann? Schrittweise in den nächsten Tagen und Wochen.

Nicht nur der Name, auch das Design der Flugzeuge hat sich mit dem Rebranding von Eurowings Discover zu Discover Airlines geändert (Symbolbild). © Discover Airlines

Discover Airlines will Angebot ausbauen

Neben dem Rebranding will Discover Airlines auch expandieren. „Im kommenden Jahr wächst die Flotte von Discover Airlines um fünf Airbus A320 und einen Airbus A330 auf insgesamt 28 Flugzeuge“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der erste Airbus A320 im neuen Look von Discover Airlines ist am 5. September 2023 in Frankfurt am Main gelandet. Einen Tag später hob die Maschine bereits für einen Passagierflug nach Palma de Mallorca ab.

Was Fluggäste wissen müssen: ► Wer einen Flug über Eurowings Disover gebucht hat, muss nichts tun. „Alle Buchungen bleiben bestehen. Eurowings Discover Flugtickets werden automatisch zu Discover Airlines Flugtickets“, erklärt die Airline. ► Beim Check-in am Flughafen finden Passagiere das neue Branding von Discover Airlines auf Bildschirmen und Stehlen ► Der IATA-Code 4Y (Code zur genauen Kennzeichnung von Flughäfen, Airlines oder Flugzeugtypen) ändert sich nicht.

Die Pläne für 2024: In Frankfurt am Main werden laut Unternehmensangaben zehn Airbus A320 und 13 Airbus A330 stationiert. Diese sollen 33 Kurz- und Mittelstreckenziele sowie 17 Langstreckenziele ansteuern. In München ist das Angebot deutlich kleiner. Dort sollen im Sommer 2024 fünf Kurzstreckenflugzeuge insgesamt 23 Urlaubsziele anfliegen. Ab 2025 könnte es dann aber auch Langstreckenziele ab München geben. Über Pläne zu Verbindungen von einem der Flughäfen in Nordrhein-Westfalen ist bislang nichts bekannt. (bs)