Wegen Mega-Bahn-Streik: ADAC warnt – Autofahrer müssen wohl deutlich mehr Zeit einplanen

Wegen des geplanten Streiks der Deutschen Bahn rechnet der ADAC mit starken Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Verbraucher sollten weitsichtig umplanen.

München – Wegen eines geplanten Warnstreiks will die Deutsche Bahn ab Sonntagabend (14. Mai) den gesamten Fernverkehr für rund zwei Tage vollständig einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte im laufenden Tarifstreit mit der Deutschen Bahn einen flächendeckenden 50-stündigen Warnstreik im Fern-, Regional- und Güterverkehr angekündigt.

Von Sonntagabend um 22 Uhr bis Dienstagnacht um 24 Uhr bleiben sämtliche ICE- und IC-Züge in den Depots, teilte der Konzern am Donnerstag (11. Mai) mit. Auch im Regionalverkehr werde „während des Streiks größtenteils kein Zug fahren“. Millionen Menschen in Deutschland müssen daher umplanen. Der ADAC warnt vor einem hohen Verkehrsaufkommen auf den Straßen.

Bahn-Streik in Deutschland: Zahlreiche Menschen müssen umplanen – auch Autofahrer

Laut einer Umfrage ist jeder Fünfte in Deutschland vom Warnstreik im Bahnverkehr betroffen. 19 Prozent der Bürger müssen demnach wegen des angekündigten Warnstreiks im Bahnverkehr umplanen. Unter den 18- bis 24-Jährigen seien sogar 35 Prozent betroffen. In einer Yougov-Umfrage wurden 3021 Erwachsene in Deutschland am 11. Mai 2023 befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind den Angaben zufolge repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Bundesweiter Warnstreik Wer? Deutsche Bahn Wann? ab Sonntag, 14. Mai, 22 Uhr bis Dienstagabend, 16. Mai, 24 Uhr Was? Fern-, Regional- und Güterverkehr

Auch die Autofahrer sind von dem Bahn-Streik betroffen. Sie müssen sich laut ADAC zu Wochenbeginn auf mehr Verkehr einstellen. Bei den jüngsten Bahn-Streiks habe sich gezeigt, dass die Straßen in den Städten vor allem zu Hoch-Zeiten des Pendlerverkehrs extrem überfüllt waren, erklärte ADAC-Sprecher Florian Heuzeroth. Doch wird es seiner Prognose nach dieses Mal nicht so drastisch sein wie Ende März, als gleichzeitig auch Beschäftigte der kommunalen Verkehrsbetriebe in den Ausstand getreten waren.

Warnstreik der Deutschen Bahn: Vor Fahrtantritt über Verkehrslage informieren

Viele auf die Bahn angewiesene Pendler und Reisende würden nun Alternativen suchen, sagte Heuzeroth. Neben der Fahrt mit Auto statt Zug könnte das auch sein, ins Homeoffice auszuweichen oder einen Urlaubstag einzulegen. Zudem dürften Carsharing-Angebote stark nachgefragt werden und unter Umständen ausgelastet sein. Wer seine Reise bzw. seine Fahrt mit dem Auto nicht verschieben kann, muss viel Zeit einplanen. Die Experten des ADAC empfehlen, sich vor Fahrtantritt per Radio oder Internet über die aktuelle Verkehrssituation zu informieren.

Behinderungen seien bei den jüngsten Warnstreiks der Bahn vor allem in Städten beobachtet worden, erklärte Heuzeroth. Allerdings seien dort inzwischen etliche Baustellen hinzugekommen. So könne es zu Wochenbeginn auch für Autofahrer dazu kommen, dass sie mehr Zeit einplanen müssen. (hg/dpa)