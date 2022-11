Aldi-Kunde erzielt „persönlichen Umsatzrekord“: Wie viel ist dieser Einkaufswagen wert?

Bei Aldi tätigt ein Kunde einen Großeinkauf. Seinen prall geführten Einkaufswagen präsentiert er anschließend im Netz. Und stellt die Geld-Frage.

Wesseling – Der Alltag gestaltet sich derzeit für die Bundesbürger sehr kostspielig. Die Energiekosten für Gas und Strom sind extrem nach oben gegangen. Und auch beim Einkauf im Supermarkt oder Discounter haben die Preise deutlich angezogen – auch bei Aldi.

Mittlerweile müssen Kunden deutlich mehr Geld einplanen, wenn sie bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Kaufland oder anderen Märkten Lebensmittel kaufen. Einige Supermarktprodukte sind teils bis zu 100 Prozent teurer geworden.

Aldi: Kunde tätigt Großeinkauf und stellt mit übervollem Einkaufswagen „persönlichen Umsatzrekord“ auf

Trotz der hohen Lebensmittelpreise deckte sich ein Aldi-Kunde aus Wesseling (Nordrhein-Westfalen) nun mit zahlreichen Lebensmitteln ein. Er tätigte einen klassischen Großeinkauf bei dem Discounter, der seinen Einkaufswagen an den Rand der Kapazität brachte. Den nach dem Einkauf prallgefüllten Wagen fotografierte der Rheinländer und postete den Schnappschuss auf Twitter.

Zu seinem Tweet über den Großeinkauf bei Aldi schrieb der User: „Gestern Wocheneinkauf bei Aldi gemacht und persönlichen Umsatzrekord aufgestellt. Schätzungen?“ Ein genauer Blick auf den Einkaufswagen zeigt, dass der Aldi-Kunde Produkte aus den verschiedensten Warengruppen gekauft hatte.

Auf dem Bild waren aus der Getränke-Sparte je ein Sechserpack von Saft und isotonischem Sport-Drink zu erkennen. Auch Molkereiprodukte wie Milch, Käse und Joghurt fanden sich in dem Einkaufswagen. Daneben Obst und Gemüse, darunter Brokkoli, Salate und Äpfel. Ebenso kaufte der Aldi-Kunde einige Nudelsorten und Tomatensaucen ein. Außerdem auch Drogerieprodukte.

Kunde stellt zu seinem prall gefüllten Aldi-Einkaufwagen die Kostenfrage und löst sie auf

Das alles klingt sehr teuer. Und so setzte eine Userin auch ihren Tipp, wie viel Geld der Kunde für seinen Großeinkauf im Aldi gelassen hatte, recht hoch an. „300 Euro?“, kommentierte die Twitter-Nutzerin fragend. Mit dieser Schätzung war sie offenbar recht nah an der korrekten Antwort dran. „Fast richtig“, antwortete der Urheber des Tweets: „Sind noch ein paar Euros mehr … leider.“

Einen genauen Betrag wollte er offenbar nicht nennen. Dennoch dürfte ein Einkauf über mehr als 300 Euro nicht für jeden Menschen im verfügbaren Budget liegen. Immerhin gab es kürzlich auch gute Nachrichten für alle Verbraucher zu vermelden. Trotz explodierender Lebensmittelpreise wurde ein Supermarktprodukt nun wieder günstiger. Bisweilen kann man sich auch am Pfandautomaten das nötige Kleingeld für den nächsten Einkauf besorgen. Eine Kaufland-Kundin zeigte ihren Rekord-Bon, ihr Leergut hatte sich zuvor bis an die Decke gestapelt. (kh)