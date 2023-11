Ankündigung zu GTA 6 „noch diese Woche“, Trailer im Dezember – wichtigster Leaker packt aus

Von: Philipp Hansen

Endlich der GTA-6-Leak, auf den alle gewartet haben: Jason Schreier verrät, wann der Trailer kommt und spricht über die Enthüllung von Rockstar.

New York – GTA 6 soll kurz vor der offiziellen Ankündigung stehen. Das verrät niemand geringeres als Jason Schreier. Ihm haben Quellen die aktuellen Pläne von Rockstar Games hinter verschlossenen Türen verraten. Der Reveal von Grand Theft Auto 6 soll diese Woche stattfinden, den ersten Trailer gibt es schon nächsten Monat. Hier alle geheimen Infos vom Branchen-Insider auf Deutsch und warum man dem Leak glauben sollte.

GTA 6: Wichtigster Insider leakt Reveal und Trailer – Das verrät Jason Schreier

Wann ist der GTA 6 Reveal? „Noch diese Woche“ soll Rockstar GTA 6 offiziell ankündigen, also bis zum 12. November 2023. Das schreibt Jason Schreier auf Bloomberg, der wichtigste Videospiel-Insider, am 8. November. Bereits am Mittwoch soll Take-Two, das Mutterunternehmen von GTA-Entwickler Rockstar Games, seine Geschäftsergebnisse veröffentlichen – da wäre laut Schreier ein Reveal möglich.

Wann kommt der GTA 6 Trailer? Im Dezember 2023 soll der heiß erwartete GTA 6 Trailer dann endlich erscheinen. Auch das sagt Jason Schreier unter Bezugnahme auf seine stets gut informierten Quellen. Dann gibt es erstes Gameplay in Videoformat zu GTA 6 seit dem Mega-Leak letztes Jahr.

Hier der echte Twitter/X-Tweet von Jason Schreier zu GTA 6:

Jason Schreier: der Journalist, dem die Entwickler vertrauen – Darum ist der GTA-6-Leak so glaubhaft

So glaubwürdig ist der Rockstar-Leak: Der Leak kann mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit als echt eingestuft werden. Jason Schreier hat den besten Ruf und eine nahezu perfekte Vorhersage-Rate, was Leaks angeht. Hier spricht kein anonymer Reddit-Detektiv, sondern der wichtigste Gaming-Insider weltweit.

Wer ist Jason Schreier? Jason Schreier ist der bekannteste Gaming-Journalist weltweit. Bei ihm plaudern Entwickler wie aus dem Nähkästchen. Er enthüllte erst kürzlich, dass Destiny-Entwickler Bungie im großen Stil Mitarbeiter entlassen müsse, prophezeite, dass Cyberpunk 2077 einen desaströsen Release haben werde und dass die Devs unter Crunch litten. Auch Sexismus-Skandale bei Ubisoft oder andere heikle Themen hat er als erster aufgedeckt. Fast 10 Jahre arbeite Schreier bei der US-Seite Kotaku, ist aber seit 2020 bei Bloomberg, ein renommiertes Finanz- und Wirtschaftsmagazin.

GTA 6: Ankündigung „noch diese Woche“, Trailer im Dezember – Wichtigster Leaker packt aus © Rockstar Games / unsplash (Montage)

Laut Schreiers Bloomberg-Artikel wollen seine Quellen „nicht identifiziert zu werden, da sie nicht autorisiert waren, öffentlich zu sprechen“. Rockstar selbst hat bis dato nicht auf die Enthüllung oder Nachfragen von Jason Schreier reagiert (Stand: Mittwoch, 8. November 2023: 8 Uhr). Rockstar hat kürzlich auch ein neues Patent angemeldet, das GTA 6 noch realistischer machen könnte.