November 2023: Reisepass, Rente, Kfz-Versicherung: Diese wichtigen Änderungen treten ab heute in Kraft

Von: Ulrike Hagen

Teilen

In diesem Monat gibt es einige wichtige Neuerungen. Verbraucher sollten wissen, welche Änderungen im November 2023 auf Sie zukommen.

Kassel – Kfz-Versicherung, Ausweis, Zuwanderung: Im November 2023 treten in Deutschland bedeutende Neuerungen in Kraft, die Millionen Menschen im Land betreffen. Unter anderem können ab November Ausweise einfacher beantragt und abgeholt werden und es treten Teile des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes in Kraft. Hier sind einige der wichtigsten Änderungen, die Verbraucher und Bürger im Auge behalten sollten:

2024 kommen einige finanzielle Änderungen auf Verbraucher zu. © Imago/serienlicht

Reisepass, Rente, Kfz-Versicherung: Wichtige Änderungen im November 2023

Der November, der mit Allerheiligen beginnt und traditionell den Übergang vom Herbst in die Vorweihnachtszeit markiert, hüllt sich gern in Dunkelheit. Doch es gibt auch Lichtblicke. Am 11.11. um 11:11 Uhr startet die Karnevalssaison, dieses Jahr sogar an einem Samstag. Und gegen Ende des Monats, nach dem Totensonntag am 26. November, öffnen die Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Doch die bedeutenden Veränderungen, die Verbraucher und Verbraucherinnen im November 2023 erwarten, stehen weder mit dem einen noch mit dem anderen in Zusammenhang.

Steuervorteil sichern: Lohnsteuerermäßigung bis 30. November beantragen

Wenn Sie bereits früher von Ihrer Steuererstattung profitieren möchten, können Sie die Lohnsteuerermäßigung beantragen. Dies ist grundsätzlich jederzeit möglich. Wer aber rückwirkend für das gesamte Jahr 2023 davon profitieren möchte, muss seinen oder ihren Antrag bis spätestens 30. November 2023 beim Finanzamt abgegeben haben.

Renteneintritt im November 2023: Diese Jahrgänge sind betroffen

Personen, die zwischen dem 2. November 1957 und dem 1. Dezember 1957 geboren wurden, können im November 2023 regulär in den Ruhestand treten. Auch die Altersrente für Schwerbehinderte und die Rente mit 63 sind ab diesem Monat verfügbar, je nach Geburtsdatum.

Wenn Ihr Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt, können Sie im November vorzeitig die Altersrente für Schwerbehinderte beantragen, solange Sie zwischen dem 2. Februar 1962 und dem 1. März 1962 geboren wurden. In diesem Fall beträgt der Abschlag 10,8 Prozent und Sie müssen 35 Versicherungsjahre nachweisen.

Die gleiche Wartezeit von 35 Jahren an rentenversicherungspflichtiger Zeit gilt, wenn Sie erstmals die Rente für langjährig Versicherte („Rente mit 63“) in Anspruch nehmen möchten. Das können Sie tun, wenn Ihr Geburtstag in den Zeitraum vom 2. Oktober 1960 bis 1. November 1960 fällt. Hierbei müssen Sie jedoch einen Abschlag von 12 Prozent akzeptieren.

Für alle, die mindestens 45 Jahre an rentenversicherungspflichtiger Zeit vorweisen können, besteht die Möglichkeit, die Rente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge zu beziehen. Das betrifft im November alle, die zwischen dem 2. August 1959 und dem 1. September 1959 geboren wurden.

Das ist neu ab November 2023 – die Änderungen im Überblick

Lohnsteuerermäßigung: Frist bis 30. November beachten

Rente: Im November 2023 können diese Jahrgänge abschlagsfrei in den Ruhestand

Autoversicherung: Frist für den Wechsel läuft am 30. November ab

Bye-Bye „Wetten dass.. ...?“: Letzte Show mit Thomas Gottschalk

Deutsche Bahn: Mögliche Streiks im November

Schnäppchen-Alarm: Viel Spar-Tage im November

Ausweis und Reisepass: Ab November nicht mehr zum Amt

FIFA: Aus für Online-Support für bestimmte Versionen im November

Disney+: Preiserhöhungen und neue Abos kommen

Fachkräfte: Erleichterte Einwanderung ab November 2023

Cell Broadcast: Notfallwarnungen auch für ältere Handys

Kfz-Versicherung: Wechsel bis zum 30. November möglich

Im Jahr 2023 gibt es bereits einige Änderungen für Autofahrer und die Zulassung ihres geliebten Autos. So kann die Zulassung des Kfz ab September 2023 auch online erfolgen.

Nun folgt der Stichtag für den Wechsel der Autoversicherung am 30. November. Mit einem schlauen Wechsel lassen sich bis zu mehreren hundert Euro jährlich sparen, rät die Verbraucherzentrale: Vergleichsportale böten eine schnelle Möglichkeit zum Produktvergleich, aber sie erhielten Provisionen für abgeschlossene Verträge, ähnlich wie Vermittler vor Ort. Es kann sich daher lohnen, nicht nur ein Portal zu nutzen, sondern sich auch direkt beim Versicherer nach Angeboten zu erkundigen – sei es online, telefonisch oder persönlich beim Vermittler vor Ort.

Show-Down im November: Abschied von „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk

Nun ist wirklich Schluss: Am 25. November wird die offiziell letzte Folge von „Wetten, dass … ?“ mit Thomas Gottschalk im ZDF ausgestrahlt, nach 36 Jahren moderiert er seine finale Sendung. Die Zukunft der Show bleibt ungewiss.

Deutsche Bahn: Viele Baustellen und mögliche Streiks drohen im November

Auch im November gibt es aufgrund von Bauarbeiten zahlreiche Teilausfälle, Umleitungen und Ersatzverkehr im Bahnverkehr – eine Übersicht sämtlicher baubedingter Fahrplanänderungen im DB-Fernverkehr gibt es online. Zudem endet die Friedenspflicht der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), was zu Tarifverhandlungen, aber auch möglichen Streiks führen könnte.

Richtig viel Geld sparen: Schnäppchen-Tage im November

Der November ist DER Monat für alle Schnäppchenjäger: Der „Singles Day“ am 11. November, der „Black Friday“ am 24. November und der „Cyber Monday“ am 27. November bieten zahlreiche Rabatte und Sonderangebote sowohl in Geschäften als auch beispielsweise Amazon online.

Digital-PIN: Einfacherer Beantragungsprozess für Personalausweis und Reisepass

Die Beantragung des Digital-Pins für Personalausweis, Reisepass und Co. wird ab November einfacher. Verbraucher müssen nicht mehr persönlich beim Amt erscheinen, um den Erhalt der PIN zu bestätigen. Die Zustimmung zum vorgefertigten Text reicht aus, und der PIN-Code wird per Post geschickt.

FIFA-Spiele: Online-Support für ältere Versionen im November eingestellt

Ab dem 6. November stellt Electronic Arts den Online-Support für die FIFA-Spiele 18, 19, 20 und 21 ein. Die Online-Mehrspielermodi sind danach nicht mehr verfügbar.

Disney+: Neue Abo-Modelle und Preiserhöhungen

Disney+ führt ab dem 1. November drei verschiedene Abo-Modelle ein: Premium (11,99 Euro pro Monat), Standard (8,99 Euro pro Monat) und Standard mit Werbung (5,99 Euro pro Monat). Premium-Abonnenten haben Zugang zu 4k-Filmen und Dolby Atmos. Das Herunterladen von Inhalten für Offline-Streaming bleibt möglich.

Neun Fehler, die Sie bei der Steuererklärung viel Geld kosten Fotostrecke ansehen

Erleichterte Fachkräfteeinwanderung ab November 2023

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung tritt in Kraft. Wer einen Hochschulabschluss besitzt, kann dann mit der sogenannten Blauen Karte EU einfacher aus einem Drittstaat nach Deutschland einwandern. Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung oder Hochschulabschluss können nun jede qualifizierte Beschäftigung ausüben, unabhängig vom inhaltlichen Zusammenhang mit dem Berufs- oder Hochschulabschluss.

Cell Broadcast: Ab November Notfallwarnungen auch für ältere Handys

Ältere Handys können nun ab November über den Cell-Broadcast Warnungen empfangen. Die Meldungen sind jedoch nur auf Deutsch verfügbar.