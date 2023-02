Diese Pflegeleistungen können nicht nur Rentner mit einem Pflegegrad erhalten

Von: Robin Dittrich

Teilen

Pflegebedürftige Menschen erhalten auf Antrag oftmals einen Pflegegrad. Je nach Höhe können nicht nur Rentner dadurch verschiedene Leistungen beziehen.

Hamburg – „Allen Pflegebedürftigen von Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5 stehen bestimmte Leistungen zu“, schreibt die Verbraucherzentrale auf ihrer Webseite. Den Pflegegrad erhalten Verbraucher von der Pflegekasse, wie 24hamburg.de berichtet. Hier erfahren Sie, welche Leistungen es für die verschiedenen Pflegegrade gibt.

Thema: Pflegeleistungen für Pflegegrade Voraussetzung: Pflegebedürftigkeit Antrag bei: Pflegekasse Pflegegrade: Fünf

Diese Pflegeleistungen können mit Pflegegraden bezogen werden

Pflegebedürftige Verbraucher in Deutschland können bei der Kasse einen Antrag auf Pflegeleistungen stellen. Nach dem Antrag und einem Gutachten werden Antragsteller in Pflegegrade eingeteilt. Die Einstufung des Pflegegrades richtet sich nachdem, wie selbstständig Personen noch sind. Die Leistungen für die einzelnen Pflegegrade sind festgelegt – die Höhe richtet sich neben dem Pflegegrad auch nachdem, ob ein pflegebedürftiger Mensch zu Hause oder stationär betreut wird.

Nicht nur für Rentner: Diese vollstationären Leistungen gibt es von der Pflegekasse

Können oder sollten Verbraucher zu ihrem eigenen Schutz nicht mehr in den eigenen vier Wänden wohnen, werden sie oftmals in einem Pflegeheim oder einer anderen stationären Einrichtung gepflegt. Wer in Pflegegrad 1 eingestuft wurde, erhält dafür 125 Euro von der Pflegekasse. Bei den anderen Pflegestufen gibt es deutlich höhere Zuschüsse. Verbraucher mit Pflegegrad 2 erhalten schon 770 Euro, Pflegegrad 3 bekommt 1262 Euro. In Pflegegrad 4 und 5 geht es sogar bis auf 1775 und 2005 Euro hoch.

Diese Pflegeleistungen können mit einem Pflegegrad erhalten beantragt werden. © Imago (Symbolbild)

Seit dem 1. Januar 2022 gibt es von der Pflegekasse sogar einen Leistungszuschlag. Dieser erhöht sich mit der Zeit, die Pflegebedürftige in Pflegeheimen leben. Der Zuschuss führt dazu, dass die eigenen Kosten für das Pflegeheim reduziert werden. Bezuschusst wird allerdings nur der Eigenanteil an den Pflege- und Ausbildungskosten. Kosten für Verpflegung und Unterkunft müssen weiterhin selbst getragen werden. Der Zuschuss kann nur von den Pflegegraden 2 bis 5 beantragt werden.

Diese Beträge zahlt die Pflegekasse bei vollstationären Leistungen:

Pflegestufe Bezahlte Beiträge 1 125 Euro 2 770 Euro 3 1262 Euro 4 1775 Euro 5 2005 Euro

Pflegesachleistungen für die Pflege zu Hause

Wer von einem ambulanten Pflegedienst unterstützt wird, kann sogenannte Pflegesachleistungen erhalten. Dabei handelt es sich nicht um Gegenstände, sondern um finanzielle Zuschüsse. Pflegebedürftige Menschen müssen sich bei diesen Sachleistungen um keine laufenden Prozesse kümmern: Die Pflegekasse rechnet direkt mit dem Pflegedienst ab. Der Pflegedienst hilft den pflegebedürftigen Menschen beim Erledigen des Haushalts und der Meisterung des Alltags.

Diese Sachleistungen gibt es für Pflegebedürftige:

Pflegegrad Sachleistungen in Höhe von 2 724 Euro 3 1363 Euro 4 1693 Euro 5 2095 Euro

Der Pflegedienst besucht die Antragsteller in der Regel und hilft ihnen bei allen anstehenden Erledigungen. Die Häufigkeit und Dauer dieser Hilfen richtet sich nach dem Pflegegrad der Antragsteller und somit nach den Sachleistungen. Sachleistungen gibt es nur für die Pflegegrade 2 bis 5. Pflegebedürftige mit dem Pflegegrad 2 erhalten 724 Euro pro Monat für Sachleistungen. Für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 5 gibt es sogar 2095 Euro. Allen Pflegebedürftigen mit Pflegegrad steht zusätzlich ein Entlastungsbetrag von 125 Euro pro Monat zu, wenn sie zu Hause gepflegt werden.

Diese Zuschüsse und Ersparnisse gibt es für Rentner Fotostrecke ansehen

So viel Pflegegeld erhalten Verbraucher für die häusliche Versorgung

Wer die häusliche Versorgung gänzlich selbst organisiert und keine Sachleistungen erhält, wird durch sogenanntes Pflegegeld unterstützt. Dieses Modell bietet sich an, wenn Familienangehörige oder andere nahestehende Personen dem Pflegebedürftigen im Haushalt helfen. So wird kein Pflegedienst bezahlt, das Geld geht direkt an den Pflegebedürftigen. Die Pflegeleistungen fallen dann allerdings deutlich niedriger aus. Für den Pflegegrad 2 gibt es 316 Euro, Pflegegrad 3 erhält 545 Euro. Verbraucher in Pflegegrad 4 erhalten 728 Euro, in Pflegegrad 5 sogar 901 Euro. Wer nur den Pflegegrad 1 vorweisen kann, bekommt kein Pflegegeld.

So viel Pflegegeld bekommen Pflegebedürftige bei häuslicher Versorgung:

Pflegestufe Pflegegeld 2 316 Euro 3 545 Euro 4 728 Euro 5 901 Euro

Auch eine Kombination aus Pflegegeld und Sachleistungen ist möglich. Werden beispielsweise nicht die gesamten Sachleistungen in Anspruch genommen, kann zusätzlich ein Pflegegeld ausgezahlt werden. Wofür das erhaltene Pflegegeld ausgegeben wird, legt der Pflegebedürftige selbst fest. Neben all diesen Pflegeleistungen können noch weitere Hilfen beantragt werden. Dazu zählt eine Tages- und Nachtpflege, die bis zu 1995 Euro beträgt. Auch Pflegehilfsmittel werden bei Pflegebedürftigen oft bezuschusst. Bei der Verbraucherzentrale sollten Verbraucher sich genaustens informieren, auf welche Zuschüsse ein Anspruch besteht.