Rosa Plakette am Auto? Wer Bußgeld entgehen will, sollte schnell handeln

Von: Robin Dittrich

In der Regel müssen Autos alle zwei Jahre zum TÜV, um die Verkehrstauglichkeit des Fahrzeugs zu bestätigen. Läuft der TÜV aus, drohen Bußgelder.

München – Nach der Erstzulassung muss ein Auto nach 36 Monaten zur Hauptuntersuchung. Danach ist der TÜV alle zwei Jahre fällig. Wann der nächste Termin ansteht, lässt sich unter anderem an der Farbe der Plakette erkennen.

Rosa Plakette am Auto: TÜV läuft spätestens Ende des Jahres ab

Um die TÜV-Plakette am eigenen Auto zu überprüfen, müssen Autofahrer das hintere Nummernschild betrachten. Dort befindet sich ein farbiger Aufkleber, in dessen Mitte das Jahr steht, in dem das Auto das nächste Mal zur Hauptuntersuchung gebracht werden muss. Die Zahl ganz oben deutet hingegen darauf hin, in welchem Monat die nächste Hauptuntersuchung ansteht. Um Verkehrsteilnehmern und der Polizei das Erkennen einer abgelaufenen TÜV-Plakette zu erleichtern, sind diese farbig gestaltet.

Finden Autofahrer noch eine rosa TÜV-Plakette an ihrem hinteren Nummernschild, ist das ein Indiz dafür, dass die nächste HU ansteht oder verpasst wurde. © Karina Hessland/Imago

Im Sechs-Jahres-Rhythmus wechseln die Farben der TÜV-Plakette einmal durch. Wer im Jahr 2020 zur Hauptuntersuchung musste, hatte beispielsweise eine blaue Plakette, für 2021 war diese gelb. Autofahrer, die Ende 2023 noch mit einer braunen TÜV-Plakette fahren, hätten schon vor mindestens einem Jahr zur nächsten HU gemusst. Haben Autofahrer eine rosa TÜV-Plakette an ihrem hinteren Nummernschild gefunden, ist das ein Indiz dafür, dass der nächste HU-Termin vor der Tür steht oder schon verpasst wurde.

Frist verpasst: Läuft der TÜV für ein Auto aus, droht ein Bußgeld

Mit dem bevorstehenden Jahreswechsel ändert sich die Farbe der Plakette von rosa auf grün. Rechtzeitig mit dem Termin zur Hauptuntersuchung sind nur Autofahrer dran, die in ihrer rosa Plakette die 12 ganz oben stehen haben, dann ist die HU im Dezember 2023 fällig. Steht eine andere Zahl ganz oben, könnten bei einer Kontrolle der Polizei Bußgelder fällig werden. Wurde die Hauptuntersuchung deutlich versäumt, drohen sogar Punkte in Flensburg.

Ist der TÜV seit zwei bis vier Monaten abgelaufen, wird ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro verhängt. Bei vier bis acht Monaten sind es bereits 25 Euro. Autofahrer, die mehr als acht Monate zu spät dran sind, müssen 60 Euro zahlen und erhalten zusätzlich einen Punkt in Flensburg. Auch die Gebühren für den Erhalt des TÜV können sich dadurch um bis zu 20 Prozent erhöhen. Wie der TÜV Nord meldete, ist ein Besuch zur Hu keineswegs eine Garantie dafür, dass ein Auto TÜV erhält. Nur rund sechs von zehn Fahrzeugen weisen demnach keine Mängel auf.