„Wie weit ist die Menschheit verkommen?" Schnitzelhaus-Rezension von Besucher macht fassungslos

Die Betreiber eines Restaurants im Harz gaben bei einer schlechten Google-Rezension kontra. Für sie lag der Fehler beim Kunden. Online stimmen ihnen Viele zu.

Blankenburg - Google-Bewertungen sind beliebt, weil sie Verbrauchern eine gewisse Orientierung geben: Was haben andere Besucher in einem Restaurant, einem Laden oder an einem anderen Hotspot zuvor erlebt? Doch die Funktion öffnet auch Tür und Tor für Rezensionen, die mindestens grenzwertig sind. Viel diskutiert wurde etwa eine Restaurant-Bewertung, nachdem ein Extrawunsch für Extrakosten sorgte. Und fast schon legendär ist, was Nutzer über die Nordsee schreiben. Ein merkwürdiger Auswuchs sorgte nun kürzlich bei den Betreibern eines Restaurants im Harz für Fassungslosigkeit.

Schnitzelhaus im Harz bekommt Rezension mit zwei von fünf Sternen – weil es mittags zu hat

Die Betreiber empörten sich in einem Facebook-Beitrag über eine Google-Rezension. Überschrieben ist der Post mit der Frage „Wie weit ist die Menschheit verkommen?“. Zuvor war ein Harz-Besucher beim Schnitzelhaus For You in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) offenbar zur Mittagszeit vor verschlossenen Türen gestanden. Kein Wunder, das Lokal hat nur abends geöffnet, wie ebenfalls bei Google steht. Nun kann man sich als Kunde entweder still ärgern, sich vorher nicht informiert zu haben. Der enttäuschte Gast hingegen öffnete Google, gab dem Restaurant zwei Sterne und schrieb: „War zu Mittag hier, aber leider wird erst 17 Uhr geöffnet.“

Als Restaurant könnte man darauf mit gelassenem Kopfschütteln reagieren. Tun die Betreiber aber nicht, zumal sich die zwei Sterne ja in der Durchschnittsbewertung niederschlagen, was schlimmstenfalls Kunden kostet. Wortreich reagiert das Lokal bei Google auf die negative Bewertung: „Was ist denn das für eine Rezension. In genau dem Google, wo Sie Ihre 2-Sterne Rezension vergeben haben, stehen auch unsere Öffnungszeiten als auch unsere Telefonnummer, unter der ebenfalls die Öffnungszeiten bekannt gegeben werden. Jetzt wollen Sie uns dafür bestrafen, dass Sie sich nicht richtig informiert haben? Was soll das denn? Oder werden Sie für schlechte Rezensionen bezahlt? Zumindest ist Ihre Rezension in den sozialen Medien echt der Brüller - danke für die Werbung!“

Schnitzelhaus-Betreiber ziehen bei Facebook vom Leder

Auch bei Facebook ziehen die Schnitzelhaus-Betreiber vom Leder: „Nun bekommen wir schon eine 2-Sterne-Bewertung, weil so ein Vollpfosten zu Mittag vor der Tür steht und dann feststellt, dass wir erst ab 17:00 Uhr öffnen“, heißt es darin. Und weiter: „Wieso bekommen wir eine schlechte Bewertung für die Dummheit der Menschen - eine Google-Bewertung konnte er abgeben, aber in Google nicht unsere Öffnungszeiten sehen??“ Die Verärgerung ist spürbar in dem Beitrag, wenn es heißt: „Demnächst bekommen wir noch einen Stern, weil wir einen Ruhetag haben – oder was???“

In den Facebook-Kommentaren stimmen mehrere Nutzer ins Kopfschütteln mit ein. Einer hegt den Verdacht, dass es sich um keinen Einheimischen aus dem Harz handeln kann. „Typisch Touri, man kennt es nicht anders.“ Ein anderer meint: „Richtig viel Hirn, die Menschen.“

Schnitzelhaus im Harz hat überwiegend positive Rezensionen

Übrigens steht das Schnitzelhaus mit einem Durchschnitt von 4,5 Sternen bei Google recht gut da, wenngleich sich auch Kritik („Preise sehr hoch“, „Schnitzel waren für unseren Geschmack etwas zu trocken“) reinmischt. Und jetzt eine 2-Sterne-Bewertung, weil das Lokal mittags zu war. Unterhaltungswert hat das zwar – aber nicht, wenn man als Betreiber beteiligt ist.

