„Abzocke, wie man es selten sieht“: Kunde über Tee-Preis an Österreich-Autobahn fassungslos

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Bei diesem Tee-Preis an der Autobahn musste ein Reisender kräftig schlucken – innerhalb von Minuten verfasste er eine öffentliche Beschwerde.

Strengberg – So ein von innen wärmender Tee schadet im Winter nie. Doch heiß und kalt zugleich wurde jetzt einem Kunden an einer Raststätte in Österreich – als er den Bon sah, der ihm serviert wurde. Und den Preis, den er dafür berappen musste. Er ärgerte sich so sehr, dass er fünf Minuten später eine öffentliche Facebook-Beschwerde verfasste. Auf 10.30 Uhr am 15. Dezember ist die Quittung datiert, auf 10.35 Uhr sein Beitrag. Insofern dürfte er diesen noch an Ort und Stelle abgesetzt haben.

Autobahn-Restaurant in Österreich verlangt offenbar 6,25 Euro für Tee

„ACHTUNG“, schreibt er zu dem Foto. „Der günstigste Tee € 6,25, den ich je getrunken habe.“ Wobei der Satz natürlich ziemlich eindeutig ironisch gemeint ist. Denn sein Fazit lautet: „Das ist ABZOCKE, wie man es selten sieht.“ Der Kassenbon weist einen Preis von 6,25 Euro für einen Tee aus. Vermutlich ist damit keine Kanne oder ein ganzer Tanklaster gemeint, sondern eine Tasse, sonst würde er sich wohl kaum so ärgern. Und auch nach einem Fake sieht die Quittung nicht aus.

Sie stammt dem Aufdruck zufolge aus einer Filiale der Kette Landzeit, die laut Homepage in Österreich 16 Restaurants an den Autobahnen unterhält. Der Tee-Fan hatte demnach das Lokal in Strengberg (Niederösterreich) an der A1 aufgesucht. Auch die Tee-Marke ist dem Bon zu entnehmen, es handelt sich um eine, die für etwas hochpreisigere Bio-Tees steht. Im Online-Shop kostet eine Packung mit 18 Beuteln etwa vier bis fünf Euro. Macht etwa 25 Cent pro Beutel. Und eine kräftige Marge fürs Autobahn-Restaurant.

Rund 30 Emoji-Reaktionen auf den Facebook-Beitrag gab es in den ersten vier Stunden, davon einige wütend. Ebenso fallen die Kommentare aus. „Unglaublich“ und „Echt jetzt?!“, lauten zwei davon. Nun weiß eigentlich jedes Kind, dass Nahrung direkt an Autobahnen – und zwar mehr an den Raststätten als an den Autohöfen – oft teurer ist als in irgendeiner Bäckerei oder an irgendeinem Kiosk. Die 6,25 Euro ließen den Tee-Fan in Österreich dennoch schlucken.

Autobahn-Restaurant in Österreich kommt in Google-Bewertungen gut weg – doch viele schimpfen auch über Preise

Interessant übrigens fallen die Reaktionen bei Google Maps auf das besagte Landzeit-Restaurant in Strengberg aus. Der Schnitt von 4,1 Sternen bei fast 3.000 Berichten zeugt davon, dass die meisten zufrieden waren. „Gut, aber teuer“, resümiert einer. Ein anderer meint: „Preislich etwas teurer, daher einen Stern Abzug, wird aber durch die Qualität wett gemacht. Würde ich wieder anhalten, um eine Pause einzulegen.“

Ein anderer hingegen schimpfte 2023 über seinen Besuch: „1 Cappuccino mit zusätzlichem Zug Kaffee (abgerechnet als separater Espresso) um 10,40 Euro war gefühlter Teuerungs-Weltrekord.“ Dazu schreibt er zu einem Foto, das tatsächlich einen großen Kuchen zu diesem Preis zeigt: „Auf Gugelhupf zum Mitnehmen um 36,85 Euro wurde dankend verzichtet. Nie wieder Landzeit.“

In weiteren Rezensionen heißt es: „Kaffee war leider verbrannt und für 6,50 Euro.“ Oder auch: „Die Preise sind nicht nachvollziehbar hoch. Eine Flasche Wasser 1 Liter kostet beinahe 10 Euro. Ein anderer Gast hat sich darüber beschwert. Er bekam zur Antwort: Wir liegen an der Autobahn?“ Während die einen den höheren Preis gerne für eine stressfreie Pause auf Reisen zahlen – was die Durchschnittsbewertung erklärt – bleibt für andere wohl eher der Weg weiter runter von der Autobahn, um Geld zu sparen. Oder eben Thermoskanne und Brotbox. Ein aufmerksamer Aldi-Kunde zeigte sich verdutzt: Die Kasse berechnete ihm doch tatsächlich 10 Euro mehr, als die Summe der Artikel ergeben hätte – doch es gibt eine Erklärung. (lin)