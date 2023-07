„Kam unerwartet, aber richtig gut!“: Kundin staunt über Inhalt von Rettertüte

Von: Nadja Zinsmeister

Lebensmittel retten – klingt das nur heldenhaft oder lohnt sich das auch? Eine Kundin probierte es aus und wurde beim Kauf einer „Rettertüte“ sogar positiv überrascht.

München – In Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Unternehmen, die gerettete Lebensmittel anbieten. Doch was bedeutet eigentlich gerettet – und wie sehen die Produkte am Ende aus? Eine Kundin wagte offenbar das Experiment und war am Ende positiv überrascht. Auf Twitter teilt sie ihre Erfahrung.

Es gibt seit Jahren zahlreiche Initiativen, die Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten und sie meist für einen günstigeren Preis an den Verbraucher vermitteln. Dabei gibt es Unterschiede: Über die App „To Good To Go“ werden beispielsweise ausschließlich gerettete Lebensmittel angeboten. Andere Unternehmen, wie zum Beispiel der Online-Lieferdienst „flaschenpost“, bieten die geretteten Produkte zusätzlich zu ihrem normalen Angebot von Getränken und Lebensmittel an.

Kundin probiert Rettertüte – und ist überrascht über Zustand der Lebensmittel

Die Idee ist am Ende die selbe: Die Unternehmen arbeiten meist mit Herstellern, Händlern oder Verkäufern zusammen, die bestimmte Produkte eigentlich wegwerfen würden. Das kann zum Beispiel Gemüse und Obst mit Schönheitsmängeln sein oder schlichtweg überschüssige Ware. Und das, obwohl viele von ihnen noch gut sind und konsumiert werden können.

Häufig sind Supermärkte voll mit frischer Ware. Doch was passiert, wenn diese nicht verkauft wird? © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Eine Twitter-Userin wollte das Lebensmittelretten offenbar selbst ausprobieren und hat sich dafür eine „Retterkiste“ von flaschenpost bestellt. Auf der Website ist das Paket aktuell für 5,49 Euro zu finden. Es wird angegeben, dass sich „ca. 10 Stück“ gerettetes Obst und Gemüse in der Kiste befinden.

„Das ist also, was man unter ca. 10 Stk versteht?“: Kundin staunt über Inhalt von Rettertüte

Die Kundin schien mit ihrer Ausbeute aus dem Rettungspaket am Ende nicht nur zufrieden zu sein, sondern auch überrascht. „Habe mir bei Flaschenpost eine Rettertüte bestellt. Das ist also, was man unter ca. 10 Stk versteht?“ schreibt sie zu einem Foto, das die gelieferten Lebensmittel zeigen soll.

Darauf zu erkennen: mehrere Kartoffeln, Aprikosen, Äpfel, Avocados, Radieschen, Knoblauchzehen, eine Aubergine, eine Zucchini sowie eine Paprika sind zu sehen. Damit erklärt sich auch die überraschte Reaktion der Kundin. Denn insgesamt sind es nicht zehn Stücke Obst und Gemüse - sondern zehn verschiedene Sorten! Auch mit dem Zustand ist die Kundin sehr zufrieden. „Das meiste ist noch ziemlich frisch und wird mehrere Tage halten. Richtig gut!“ zieht sie ihr Fazit.

Lebensmittel retten: So viel landet in Deutschland jährlich im Müll

Mit der Rettung von Produkten wollen immer mehr Unternehmen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in Deutschland vorgehen. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) landeten allein 2020 in der gesamten Lebensmittelversorgungskette insgesamt 10,9 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.

Sieben Prozent des gesamten Mülls entstand dabei im Handel. Bei der Außer-Haus-Verpflegung (wie zum Beispiel Restaurants) fielen hingegen 17 Prozent der Abfälle an und somit deutlich mehr. „Der Großteil der Lebensmittelabfälle entsteht mit 59 Prozent (6,5 Mio. Tonnen) in privaten Haushalten“, schreibt das BMEL weiter. (nz)