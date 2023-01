Spanischer Muttersprachler geht in deutschen Rewe und lacht über Angebot im Backbereich

Von: Kai Hartwig

Diese Empanadas gab es in einer Kölner Rewe-Filiale. Die Meinungen zur Qualität gingen auseinander. © Screenshot / Twitter.com/Alibaires1

Südamerikanisches Flair fand ein Rewe-Kunde in einer Kölner-Filiale bei den Backwaren vor. Doch die Meinungen zum Produkt waren sehr unterschiedlich.

Köln – Der Einkauf im Supermarkt oder Discounter bietet den Kunden eigentlich eine große Auswahl an Produkten. In der Regel ist in den Regalen von Aldi, Lidl, Netto, Rewe, Edeka, Kaufland oder der Konkurrenz für jeden etwas dabei. Doch wie heißt es so schön: Geschmäcker sind verschieden.

Daher kommt es immer wieder vor, dass Supermarktprodukte unterschiedlich bewertet werden. So glaubte kürzlich ein Kaufland-Kunde, eine „verbotene“ Zutat in einem Vegan-Produkt entdeckt zu haben. Auch am Gewicht eines Lebensmittels gibt es mitunter etwas auszusetzen. Ein Edeka-Kunde wog jüngst seinen Lachs nach und witterte beim Blick auf die Waage „Abzocke und Betrug“.

Rewe-Kunde entdeckt Hähnchen Empanadas in Filiale – „Oh mein Gott, die hätte ich auch gerne“

Derweil machte ein Mann in einem Kölner Rewe-Markt nun eine Entdeckung, die ihn sehr an eine Backwaren-Spezialität aus Südamerika erinnerte. Er postete ein Bild und fügte seinem Tweet auf Spanisch die Worte „Rewe-Supermarkt in Köln“ hinzu. Abgebildet waren ein paar Hähnchen-Empanadas, die in der Backwaren-Auslage lagen.

„Oh mein Gott. Die hätte ich auch gerne bei Rewe in Nürnberg“, kommentierte eine Nutzerin. „Es gibt sie nicht in allen Filialen“, gab der Verfasser des Tweets zu Bedenken. Und hatte eine Vermutung, warum die Kölner Rewe-Filiale die Empanadas im Angebot hatte. „Ich glaube, bei mir hat ein Argentinier die Bäckerei im Supermarkt in die Hände bekommen, haha.“

Rewe bietet Hähnchen Empanadas an – „Wenn man sie wirft, kann man jemanden töten“

Offenbar kein Einzelfall im Rheinland. „In Düsseldorf gibt es sie auch“, meinte ein User, und scherzte über deren Beschaffenheit: „Früher habe ich sie nur gekauft, weil es mehr schmerzt, sie nicht zu haben, als sie zu beißen. Ich glaube, wenn man sie wirft, kann man jemanden töten.“ Auch die Zutaten wurden kritisch beäugt. „Aus Käse und Zwiebeln... warum nur?“, fragte eine weitere Userin.

Ein ganz so vernichtendes Urteil über die Rewe-Backwaren wollte eine andere Nutzerin dagegen nicht fällen. „Ich habe sie schon mehrmals gekauft. Für mich sind sie köstlich“, entgegnete sie. Unterdessen konnte eine Lidl-Kundin nach dem Kauf eines Salats das Unheil gerade noch abwenden – „Hier wäre Apokalypse ausgebrochen“, ereiferte sie sich. (kh)