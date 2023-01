Rewe macht gemeinsame Sache mit der Bahn: Mobiler Supermarkt steht in den Startlöchern

Von: Raffaela Maas

Die Rewe-Group stellte auf der „Internationalen Grünen Woche“ ein neues Projekt für den Klimaschutz vor: Der Einkaufs-Bus soll in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn im Frühjahr starten.

Berlin - Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Auf der „Internationalen Grünen Woche“ werden genau diese wichtigen Themen in Angriff genommen. Wie die Grüne Woche auf ihrer Internetseite berichtet, präsentieren sich auf der „weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau“ in Berlin heuer vom 20. bis 29. Januar ungefähr 1400 Aussteller aus 60 Ländern.

Auch der international tätige Handelskonzern Rewe Group mit den Tochtergesellschaften Rewe und Penny hat seinen Stand auf der Messe in Berlin errichtet und stellt dort seine Nachhaltigkeitsinitiativen vor. Unter dem Hashtag #umdenkbar, der laut Rewe Group eigene Nachhaltigkeitsinitiativen bündelt und Verbraucher motivieren soll, beim Klimaschutz mitzumachen, stellt der Rewe-Stand auf der Messe die vielfältigen Initiativen vor. „Der Hashtag macht aber auch die Transformation zu einem klimaneutralen, nachhaltigeren Unternehmen sichtbar, die REWE bereits vor Jahren gestartet hat und weiterhin mit Nachdruck verfolgt“, betont die Rewe Group auf ihrer Webseite.

Rewe nimmt Klimaschutz in den Fokus: Einkaufs-Bus als mobiler Supermarkt

Eine dieser neuen Nachhaltigkeitsinitiativen ist der Einkaufs-Bus, der in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn entstanden ist. Der mobile Supermarkt soll ab dem Frühjahr dieses Jahres mehrere Gemeinden der Landkreise Kassel, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg mit frischen und regionalen Lebensmitteln versorgen. „Die Unternehmen sichern so nicht nur die örtliche Nahversorgung, sondern verringern auch CO2-Emissionen, die ansonsten durch Individualverkehr in den nächstgelegenen Supermarkt entstanden wären“, erklärt die Rewe Group.

Der Einkaufs-Bus ist die Fortsetzung eines Projekts aus dem Jahr 2021. Damals tourte der Rewe-Supermarktzug durch Hessen. „Aus dieser Aktion ist unser neues Projekt entstanden. Der Gedanke dabei ist, neue Wege in der Nahversorgung zu erschließen – mobil, regional und nachhaltig“, erklärt Jürgen Scheider, Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Mitte.

Rewe: Einkaufs-Bus sorgt für gemischte Reaktionen

Der Einkaufs-Bus sorgte im Netz für unterschiedlichste Reaktionen. Der Beitrag eines Besuchers der internationalen grünen Woche erhielt nach kürzester Zeit zahlreiche Reaktionen der Twitter-User. Er teilte mehrere Bilder vom neuen Projekt von Rewe und schrieb begeistert dazu: „‘Wie soll ich auf dem Land ohne Auto einkaufen?‘ Stimmt. Und deshalb muss der Supermarkt ins Dorf kommen! Spannendes Projekt von Rewe und der Deutschen Bahn auf der Grünen Woche“

Auf den Twitter-Beitrag folgten gemischte Reaktionen. „Das wäre was!“, freute sich eine Userin über die Ankündigung des Einkaufs-Busses. Doch bei einem Großteil der Nutzer weckte der mobile Rewe-Markt Erinnerungen an ähnliche Modelle. „Den sog. ‚Butterwagen‘ gab es früher fast überall auf dem norddeutschen Land. Die wurden eingestampft, weil sie a) teurer waren als der Supermarkt (klar) und b) weil sie nicht genutzt wurden. Bei uns am Ende nur noch als fahrender Süßigkeitenkiosk für Kindertaschengeld“, merkte eine Userin an. Wie der Einkaufs-Bus von Rewe schließlich bei der Bevölkerung ankommt, wird sich im Frühjahr herzustellen.

Zuletzt sorgte Rewe im Rahmen einer neuen Aktion im Januar für Aufsehen. Der Supermarkt-Riese lässt aktuell anlässlich des „Veganuary" bei einer Reihe von Produkten die Euro-Angabe weg. Dafür wird stattdessen ein Klimapreis angegeben. (rrm)