„Deutlich billiger als bei Rewe“: Frau fotografiert Einkauf bei Go Asia und verrät Preis auf den Cent genau

Von: Raffaela Maas

Eine Supermarkt-Kundin teilte ein Foto ihres Einkaufs und ließ die Twitter-User den Preis schätzen. Sie löste später auf den Cent genau auf - Die meisten User lagen deutlich daneben.

München – Dass die Preise überall angestiegen sind, bekommen die Kunden im Supermarkt oder Discounter aktuell besonders in der Gemüseabteilung zu spüren. Beiträge über Gurken, die ungewöhnlich viel kosten, machen derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde. Zuletzt rechtfertigte sich eine Sprecherin von Edeka wegen der hohen Gurken-Preise. Trotzdem bleiben die Preise hoch und viele Kunden sind deswegen immer wieder aufs Neue überrascht, wie viel ein Einkauf in den unterschiedlichen Läden kostet.

Supermarkt-Kundin lässt Preis ihres Einkaufs schätzen: „Ratet mal, wie viel der Einkauf gekostet hat“

Eine Supermarkt-Kundin ließ nun den Preis ihres Einkaufs auf Twitter schätzen. Sie teilte auch ein Foto der Produkte, die sie bei dem asiatischen Supermarkt Go Asia gekauft hatte. Wie das Bild zeigt, bestand die Ausbeute der Kundin aus verschiedenen Arten von Nudeln und Instantnudeln, mehreren Nashi-Birnen, Getränken, Frühlingsrollen und Wakame-Salat. Ein wirklicher Groß-Einkauf also, der bei den aktuellen Preisen wohl nicht ganz günstig ausgefallen war. Den Preis verriet die Kundin zunächst nicht, da sie erst die Einschätzung der Twitter-User abwarten wollte. „Ratet mal, wie viel der Einkauf gekostet hat“, forderte sie die Nutzer auf.

Twitter-User schätzen Einkaufspreis - Viele liegen deutlich daneben

Wenige Minuten später sammelten sich bereits die verschiedensten Preisschätzungen im Kommentarbereich des Beitrags. Einige User setzten den Preis, wohl angetrieben von den hohen Preisen durch die Inflation besonders hoch an. In gleich zwei Kommentaren wurde der Preis auf 70 Euro geschätzt. Eine Userin befürchtete, dass der Einkauf insgesamt 60 Euro gekostet habe.

Doch es folgten auch einige Kommentare, die das Ratespiel deutlich optimistischer angingen. „Joo, wie geil das aussieht! 35 Euro?“, schätzte eine Userin hoffnungsvoll und auch zwei weitere Twitter-Nutzer vermuteten, dass der Einkauf zwischen 35 und 38 Euro gelegen haben muss. Ein User schätzte den Preis auf 43,21 Euro.

Supermarkt-Kundin verkündet Einkaufspreis: „Deutlich billiger als bei Rewe und Co.“

In einem nächsten Beitrag verriet die Supermarkt-Kundin schließlich den exakten Preis, den sie für die große Auswahl an Produkten gezahlt hatte. „Auflösung: 49,79 Euro“, schrieb sie. Außer dem User, der 43,21 Euro geschätzt hatte, lagen die Antworten also ziemlich weit daneben. Der Preis wurde mal 15 Euro unter- und mal 20 Euro überschätzt.

„Oha, wieso war ich so off“, wunderte sich eine Userin, die den Preis zuvor auf 35 Euro geschätzt hatte. Auch die Kundin selbst hatte den Preis im Laden ganz anders geschätzt, als er letztendlich war. „Ich dachte an der Kasse, dass ich bei so 70 Euro landen werde, weil ich null auf den Preis geachtet hab. Also lag ich selbst genauso falsch“, antwortete sie.

Dass der Preis deutlich unter den von ihr geschätzten 70 Euro lag, beeindruckte die Kundin offenbar sehr. Sie gab direkt eine Empfehlung für Go Asia an die Twitter-User weiter und schrieb: „Diese vegetarische Frühlingsrollenpackung kostet übrigens unter 4 Euro und da sind insgesamt 60 Stück drin, kann ich nur krass empfehlen, Sojasauce etc. sind dort auch deutlich billiger als bei Rewe und Co.!!!“

Erst zuletzt hatte auch eine Lidl-Kundin den Preis ihres Einkaufs schätzen lassen. Wie viel sie für ihre Ausbeute letztendlich zahlen musste, schockierte sie sehr. Zuvor hatte eine Edeka-Kundin aus Lübeck ihren Einkauf zu Hause angekommen ausgebreitet und die Twitter-Nutzer den Gesamtpreis schätzen lassen. Auch hier lagen viele deutlich daneben. (rrm)