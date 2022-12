„Genau mein Humor“: Rewe wirbt auf Kassenzettel mit eBon

Von: Raffaela Maas

Ein separater Zettel am Rewe-Kassenbon sorgte bei einem Kunden für Unverständnis. Auf Reddit löste der Bon eine Diskussion aus.

München – Nach dem Einkauf im Discounter oder Supermarkt bekommen die Kundinnen und Kunden normalerweise ihren Kassenbon in die Hand gedrückt. Doch um der Papierverschwendung entgegenzuwirken, gibt es bei Lidl, Kaufland und Edeka bereits eine digitale Alternative in der App oder als QR-Code. Supermarktriese Rewe setzt hingegen auf das Bonusprogramm Payback, damit Verbrauchende nicht nur bei jedem Einkauf Bonuspunkte sammeln, sondern auch den Kassenbon digital per Mail erhalten können.

Rewe: Werbung für eBon auf Kassenzettel sorgt für Unverständnis bei Kunden

Die Werbung für den digitalen Kassenbon bei Rewe sorgte bei einem Kunden für Unverständnis. Nach seinem Einkauf erhielt er zusätzlich zum Kassenbon einen Zettel, der den eBon in der Rewe App bewarb. „Rewe wirbt auf einem separaten Zettel am Kassenbon mit ‚Der Umwelt zuliebe: Nimm den eBon‘ (… Um Papier zu sparen!?)“, schrieb der Kunde und teilte ein Foto des Bons auf der sozialen Community-Plattform Reddit. Offenbar störte ihn die Ironie an der Situation, dass der zusätzliche Zettel nur dafür ausgedruckt wurde, um auf das Papiersparen hinzuweisen.

Mit einem zusätzlichen Zettel zum Kassenbon wirbt Rewe für den eBon in der Rewe App. © Ka1Ser84/ reddit

Werbung für digitalen Kassenzettel erntet Kritik auf Reddit

Wenig später folgten die Antworten der Nutzer im Internetforum. „Genau mein Humor“, schrieb ein User. „Ausgerechnet Rewe, die einem bei drei Artikeln 2 m Kassenbon ausdrucken“, merkte eine andere Userin an, denn die Supermarktkette wurde im Netz schon häufiger wegen der übertriebenen Länge ihres Kassenzettels von Verbrauchern kritisiert.

„Wir könnten den Großteil des Bon-Papiers sparen, wenn da nicht bei jedem Einkauf erst mal ein halber Meter Werbung, Treuepunkte, und Pipapo mit ausgedruckt werden würde, selbst wenn man den Bon gar nicht haben will“, beklagte sich auch ein Nutzer. Weiter schrieb er genervt: „Können wir das nicht komplett digital haben?“

Andere User beschwerten sich über das Payback-System, das mit dem eBon des Supermarktes gekoppelt ist. Um den digitalen Bon zu erhalten, müssen Kunden die Payback-Karte beim Erstellen eines Rewe-Kontos hinterlegen und anschließend bei jedem Einkauf an der Kasse einscannen. „Mal ’ne ganz verrückte Idee: Eine universale App dafür. Nicht jeder Laden seinen eigenen mit brodeln lassen, ich will all in one“, schlug ein User vor. (rrm)

