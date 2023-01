Im Rewe fehlt bei manchen Produkten der Preis – besondere Aktion im Januar

Von: Simon Stock

Die Supermarkt-Kette Rewe gibt bei einer Reihe von Lebensmitteln neue Preise an. Was die Aktion im Januar für Kunden bedeutet.

Hamm - An jedem Lebensmittel im Supermarkt steht, wie viel Geld es kostet. Nicht so bei Rewe. Der Supermarkt-Riese lässt aktuell bei einer Reihe von Produkten die Euro-Angabe weg. Dafür wird ein Klimapreis angegeben. Was bedeutet der für Kunden?

Rewe nennt Klimapreis statt Euro-Angabe für vegane Produkte

Wie viel kostet ein Lebensmittel – und zwar nicht an der Kasse, sondern unseren Planeten? Anlässlich des „Veganuary“ wirbt Rewe im Januar bei einigen Produkten nicht mit dem Verkaufspreis. Stattdessen wird angegeben, wie viel klimaschädliches CO 2 bei der Produktion verbraucht wurde und wie viel sich mit veganer Ernährung im Vergleich zu tierischen Produkten einsparen lässt.

Gemüse-Falafel-Bällchen aus der Rewe eigenen Produktreihe „Bio + vegan“ kosten in dieser neuen Einheit 1,50 CO 2 e pro Kilogramm. Verglichen mit Frikadellen-Bällchen vom Schwein (8,87Co 2 e/kg) sei das eine Einsparung von 83 Prozent, schreibt das Unternehmen in einer Beispielrechnung. Die „Umweltpreise“ beziehen sich auf die CO 2 -Werte des Artikels, die die Angaben in Emissionen und Belastungen für die Umwelt mit einberechnen, wie wa.de berichtet.

Rewe-Aktion im „Veganuary“ soll Umweltkosten verdeutlichen

Mit der Aktion sollen Kunden in jeder Filiale in Deutschland auf einen Blick sehen können, welchen Beitrag die eigene Kaufentscheidung auf das Klima hat – im Guten wie im Schlechten. „So kann jeder Einkauf ganz leicht dabei helfen, die persönliche Klimabilanz zu verbessern“, heißt es in einer Rewe-Mitteilung. Die Ernährung mache mit 15 Prozent einen bedeutenden Teil des persönlichen CO 2 -Fußabdrucks aus.

„Nicht den Preis reduzieren, sondern deine CO 2 e Bilanz“ - unter diesem Motto bietet die Supermarktkette gleich mehrere Produkte an, die aktuell unter Umweltschutz-Aspekten beworben werden. Neben den Falafel-Bällchen gibt es die Angabe von Klimapreis und CO 2 e-Einsparung auch für Streichcreme, Gemüse-Hafer-Bällchen, Haferdrink und Sojacreme. An der Kasse hilft die neue Klima-Währung allerdings wenig. Dort muss immer noch mit harten Euros bezahlt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Lebensmittelkonzern mit Sitz in der NRW-Metropole Köln mit veganen Lebensmitteln wirbt. Im Herbst 2022 kündigte Rewe an, vegane Produkte auch an eigenen Frischetheken anzubieten.