Rewe-Kunde findet Ekel-Kreatur in Fisch – „Essen war ab da beendet“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Dieser Wurm versteckte sich im Fisch-Filet eines Rewe-Kunden. © Screenshot/Facebook@Rudi Schnitzler

Einen ekelhaften Fund machte ein Rewe-Kunde. Beim Essen seines Fisches stößt er auf einen Wurm. Mit der Antwort auf seine Beschwerde ist er ganz und gar nicht zufrieden.

München – Achtung, dieser Anblick ist nichts für schwache Nerven. Denn beim Blick auf diesen Teller könnte so manchem schlecht werden. Neben einem Stück Fisch liegt ein langer weißer Wurm. Diesen hat ein Rewe-Kunde laut eigener Aussage in seinem Essen gefunden. Verärgert und angeekelt wendet der Mann sich an die Facebook-Community. Mit der Reklamation beim Supermarkt ist er so gar nicht zufrieden.

Ekel-Fund in Fisch: Kunde unzufrieden mit Rewe

„Ich habe am 23. März frisches Pangasius-Filet (angetaut) bei Rewe aus der Frischtheke gekauft. Zu Hause dann paniert und gebraten. Wir hatten Gäste daher etwas mehr wie üblich. Beim Verzehr lag dann plötzlich ein Wurm (Fisch-Parasit?) aus einem Filet auf dem Teller … das Essen war ab da beendet“, schreibt der Kunde in seinem Facebook-Post.

Außerdem spricht er von einer Odyssee bei der Reklamation. „Schriftliche Online Reklamation beim Rewemarkt. Es kam dann die Antwort, dass sich gekümmert würde“, berichtet er, „dann die zweite Mail: ‚Ihr Anliegen wird an die Qualitätssicherung weitergeleitet.‘ Die dritte Mail: ‚Bitte senden Sie uns Kassenzettel und Barcode und Herstellungsdatum.‘ Foto des Wurms inklusive Kassenzettel hingeschickt. Vierte Mail: ‚Wir haben ihr Anliegen an den zuständigen Markt gesendet.‘ Warten wir mal ab wie es weitergeht, der Ball wurde ja wieder zum Markt zurück gespielt.“

Enttäuschte Rewe-Kunden: „Bei Rewe muss man sehr genau schauen“

In den Kommentaren unter dem Facebook-Post herrscht Aufruhr. Einige schimpfen über den Supermarkt. Schon mehrmals hätten sie verdorbene Lebensmittel bei Rewe gefunden: „Bei REWE muss man sehr genau schauen! Manchmal könnte ich einiges an Obst und Gemüse quer durch den ganzen Laden werfen, ist oft schon ganz weiß-grün von Schimmel!“, erklärt eine Kundin. Eine andere Userin findet „Ihhhhhhgitt, das ist ja unglaublich.“ Auch ein Blogger war beim Blick in ein Rewe-Regal ziemlich unzufrieden.

In Verruf geratene Fisch-Art: „Pangasius kommt bei uns nicht mehr auf den Tisch“

Einige User machen dann auf einen ganz anderen Missstand aufmerksam. Beim Fisch des verärgerten Rewe-Kunden handelt es sich nämlich um einen Pangasius und dieser ist schwer in Verruf geraten. „Vielleicht einfach mal googeln, was Pangasius ist, dann wird den eh keiner mehr kaufen“, erklärt ein Verbraucher in den Kommentaren.

Und nicht nur dieser Facebook Nutzer ist der Meinung, man sollte diese Art Fisch besser nicht auf den Teller legen: „Pangasius kommt bei uns nicht mehr auf den Tisch. Habe einmal die Zucht gesehen. Das hat gereicht“, stelle eine andere Nutzerin klar.

Was hat es auf sich mit dieser Fisch-Art? Eine Dokumentation des Investigativ-Formats Frontal 21 (ZDF) deckte die Missstände in der Zucht und Herstellung des Fischs auf. Der Pangasius wird zu 95 Prozent in Vietnam gezüchtet und gehört zu den fünf beliebtesten Speisefischen Deutschlands. 100 Tonnen Fisch am Tag werden dabei produziert.

Abfälle und Pestizide finden sich oft in den Flüssen, in denen die Fische gezüchtet werden. Geklärt wird das Wasser jedoch meistens nicht. Ob Rewe sein Pangasius-Filet aus einer ähnlichen Zucht bezieht oder nicht, lässt sich nicht sicher sagen. Der Parasit im Fisch des Kunden muss damit nicht zwingend in Zusammenhang stehen. Einen Ekel-Fund im Supermarkt zu machen, ist allerdings kein Einzelfall. Ein Kaufland-Kunde traute seinen Augen nicht, als er in sein Croissant biss.