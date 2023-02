Mann gibt 641 Pfandflaschen bei Rewe ab – und findet „plötzlich neuen Raum“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Erleichtert und Portemonnaie gefüllt: Für diesen Kunden hat sich der Besuch beim Rewe richtig gelohnt. © Sreenshot Twitter/@PunktMartin

Ein Rewe-Kunde hatte alle Hände voll, als er die Filiale betrat. Denn er brachte 641 Flaschen auf einmal zum Pfandautomaten. Das Ergebnis verewigte er auf Twitter – samt eines kleinen Scherzes.

München – Kunden können eine echte Herausforderung für den Supermarkt sein, den sie aufsuchen. Aus den verschiedensten Gründen. Etwa, wenn sie den Angestellten pausenlos mit Verbesserungsvorschlägen in den Ohren liegen. Oder sich bei Kritik im Ton vergreifen, weil ein geliebtes Produkt mal wieder vergriffen ist oder die jüngste Preiserhöhung auf den Magen schlägt. Aber auch, wenn die Bezahlung an der Kasse alles andere als reibungslos funktioniert und die Menschenschlange im Rücken anwächst.

Mit einer ganz anderen Aufgabe sah sich eine Rewe-Filiale in Düsseldorf konfrontiert. Denn ein Kunde brachte bei seinem Besuch besonders viel Zeit mit. Und auch besonders viele Pfandflaschen. Wie aus einem bei Twitter geposteten Foto hervorgeht, gab er auf einen Schlag Leergut im Wert von 160,25 Euro ab. Darunter war keine einzige Kiste, sondern nur Flaschen, wie auf dem abfotografierten Beleg zu lesen ist.

Rewe-Kunde bringt 641 Pfandflaschen weg: „Plötzlich neuen Raum gefunden“

Dieser Besuch brachte offenbar auch den Pfandautomaten an seine Grenzen. Denn die sage und schreibe 641 Flaschen wurden in Etappen geschluckt. Zweimal 41, zweimal 40, einmal 80 und zur Krönung einmal 399 standen auf den verschiedenen Belegen, die an der Kasse abgerechnet wurden.

Flaschen weggebracht, Geld einkassiert: Ein Rewe-Kunde nahm aus einer Filiale völlig legal 160,25 Euro mit. © Screenshot Twitter/@PunktMartin

Diese Zahlen werfen natürlich Fragen auf. Wie lange wurden die Flaschen gesammelt, ehe der Kunde sich von ihnen trennen konnte? Und wo waren sie so lange gelagert? Die Flaschen-Massen dürften ja doch einiges an Platz in Anspruch genommen haben. Und nicht mal eben in einem Regal oder einer verstaubten Ecke untergekommen sein. Darauf spielte auch der Kunde an, der zu seinem Tweet augenzwinkernd schrieb: „Mal den ganzen Pfand eingelöst, plötzlich neuen Raum gefunden.“

Wie er den „neuen Raum“ nun ausfüllen wird, bleibt allerdings sein Geheimnis. Aber muss die Rewe-Filiale jetzt womöglich anbauen? Auch wenn die Flaschen dort direkt zusammengedrückt werden, sind 641 Neuankömmlinge natürlich nicht ohne.

Rewe-Kunde kassiert 160,25 Euro für Pfand: Betrag wird an Kasse komplett ausgezahlt

Neben dem Pfandautomaten war auch die Kassiererin oder der Kassierer nicht zu beneiden. Denn im Gegenzug kaufte der Kunde: nichts. Noch nicht einmal neue Flaschen. Somit mussten die 160,25 Euro Pfand komplett an der Kasse ausgezahlt werden. Die ergatterten Scheine hält der Rewe-Kunde auf dem Foto auch gemeinsam mit dem Beleg für die Ewigkeit in der Hand.

Bliebe noch eine Frage zu klären: Gab es von den Angestellten den Hinweis, künftig doch gerne häufiger vorbeizuschauen, wenn sich Pfand ansammelt? Und eben nicht erst, wenn wieder 641 Flaschen zusammengefunden haben. Zumindest der Pfandautomat dürfte danken. Er ist ja auch nur eine Maschine. (mg)