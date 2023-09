Rewe-Kundin bei Blick auf Preisschild verwundert: „Da habe ich mich wohl getäuscht“

Von: Emanuel Zylla

Regionaler Einkauf ist gut für den ökologischen Fußabdruck. Eine aufmerksame Rewe-Kundin deckte dazu einen vermeintlichen Etikettentrick auf.

Wuppertal – Da staunte eine Supermarkt-Kundin auf X (ehemals Twitter) nicht schlecht über ein Preisschild in ihrem regionalen Rewe in Wuppertal – der Großstadt in Nordrhein-Westfalen wohlgemerkt. Sie machte einen Schnappschuss eines dubiosen Preisschildes von roten Grapefruits aus regionalem Anbau. War es ein guter Sommer in NRW, wenn sogar massenweise Grapefruits aus regionalem Anbau in der Obst- und Gemüseabteilung bei Rewe zu finden sind?

Mit einem Augenzwinkern merkt ein weiterer X-User in den Kommentaren an: „Grapefruits wachsen meines Erachtens nicht auf der Hardt.“ Er meint damit eine Parkanlage in Wuppertal. Bei einem genaueren Blick auf das Preisschild im Wuppertaler Rewe soll es jedoch ein regionales Produkt, aber mit „Ursprung: Südafrika“ sein. Irgendwas stimmt hier doch nicht.

Das ist ja ein Ding: regionale Grapefruits von der Wupper? Eine X-Nutzerin scherzt in ihrem Tweet, womöglich im falschen Wuppertal gelandet zu sein. Das zumindest lässt ein fehlerhaftes Preisschild vermuten. © Symbolfoto von Imago / Screenshot von zy

„Wupperthal in Südafrika“: Was meint die verdutzte Wuppertalerin und Rewe-Kundin mit ihrem Tweet?

Zwar sorgen immer wieder dubiose Angebote von Supermarkt-Ketten für Bespaßung in den Social Media, trotzdem hier ein kleiner Faktencheck.

Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist Deutschland jedenfalls nicht für den Anbau der Kreuzung aus Orange und Pampelmuse bekannt. China ist mit Abstand der größte Produzent der Frucht mit über 5 Millionen Tonnen pro Jahr (Zahlen von 2021), gefolgt von Vietnam, Mexiko, den USA und schließlich – Südafrika. Soviel also zu regionalem Anbau. Ist zumindest nicht das erste Mal, dass sich Kunden über Rewe-Preisschilder wundern müssen.

Vielleicht steckt die X-Nutzerin ja in einer Realitätskrise. Sie schreibt selbst: „Bisher dachte ich, ich lebe in Wuppertal im Bergischen Land. Da habe ich mich wohl getäuscht, in der Realität lebe ich anscheinend in Wupperthal in Südafrika“ und wählt das lachende Emoticon mit Tränen in den Augen. Es war absehbar: Offensichtlich steckt eine gehörige Portion Ironie in ihrem Post.

Denn tatsächlich: Auch in Südafrika gibt es ein Wuppertal, das allerdings mit h geschrieben wird. Möglich ja auch, dass Wupperthal in Südafrika, wegen seiner Gründung durch rheinische Missionare, ein entfernter Stadtteil vom deutschen Wuppertal ist. Dürfen die Grapefruits von dort vielleicht deswegen auch bei uns als regionale Produkte gelten?

Von rheinischen Missionaren gegründet: Wupperthal in Südafrika Nachdem die Rheinische Missionsgesellschaft am 7. Oktober 1829 in Kapstadt angekommen war, gründete sie fast 200 Kilometer nordöstlich davon, im Januar 1830, eine neue Siedlung. Die Rheinische Missionsstation wurde in Form einer Farm gegründet. Es waren die ersten rheinischen Missionare in Südafrika, informiert die Vereinte Evangelische Mission (VEM) auf ihrer Website. Der Name der Siedlung sei später von „Riedmond“ in „Wupperthal“ umgewandelt. „Zum Andenken an unser geliebtes deutsches Wuppertal“, habe der Missionar Johann Gottlieb Leipoldt in seinem Tagebuch geschrieben. Damit meinte er jedoch nicht die heutige Stadt in NRW, sondern das Tal der Wupper. Wupperthal in Südafrika hatte nämlich seinen Namen früher als die deutsche Stadt. Die wurde erst 1930 von Barmen-Elberfeld in Wuppertal umbenannt. Heute ist Wupperthal, in der südafrikanischen Provinz Westkap, eine Kleinstadt mit rund 4000 Einwohnern. Noch heute ist die Missionsstation regionales Zentrum in einer wenig besiedelten Gegend.

„Kann ja mal vorkommen“: Schmunzeln über Fehler bei Rewe und Co. sind keine Seltenheit im Web

Ein Erklärungsversuch, der näher an der Realität dran ist, kommt jedoch von einem weiteren X-User: „Da hat doch nur so ein Depp die falsche Versandadresse eingegeben. Passiert schon mal, nicht nur bei Rewe.“ Klar ist, dass sowas mal vorkommen kann. Das ist zumindest wahrscheinlicher, als regionale Grapefruits aus Wuppertal – der deutschen Version, versteht sich.

Um diese zahlreichen Etiketten-Fails aus Supermärkten entgegenwirken zu können, braucht es vielleicht mehr künstliche Intelligenz. Mittlerweile trifft man auch Roboter in Rewe-Märkten an. (Emanuel Zylla)