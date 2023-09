Rewe verkauft 0,5 Liter Erfrischungsgetränk für 12,99 Euro – das Ausland wundert sich

Von: Armin T. Linder

12,99 Euro für einen halben Liter Erfrischungsgetränk? Ein Rewe-Kunde wundert sich öffentlich über diesen Preis – und auch das Ausland ist irritiert.

München – Ja, vieles wird teurer, mindestens mal gefühlt. Aber dieses Preisschild wurde für einen Rewe-Kunden dann doch zum absoluten Blickfang: 12,99 Euro verlangt der Supermarkt offenbar für eine 0,5-Liter-Flasche eines Getränks. Es handelt sich wohlgemerkt nicht um Whisky oder Wein, Alkoholika stoßen ja durchaus mal in diese Regionen vor. Sondern um ein Erfrischungsgetränk, genauer gesagt der Marke Prime in der Geschmacksrichtung Himbeere. Also nicht um irgendeinen Drink – aber mehr dazu später.

Rewe verlangt 12,99 Euro für eine Flasche Prime

Die Verwunderung über seine Entdeckung tat der Kunde in der Reddit-Gruppe „mildlyinfuriating“ kund. „12,99 Euro für einen Prime-Drink bei Rewe in Deutschland“, schreibt er ohne nähere Ortsangabe dazu. Eine der Antworten bezieht sich auf den Gruppennamen (deutsch: „leicht ärgerlich“) und lautet: „Was zunächst leicht ärgerlich ist, ist, dass Leute dieses Müllgetränk kaufen.“ Auch andere halten nicht so viel von der Marke. „Ich würde nicht mal 3 Dollar für diesen Mist zahlen, aber die Verrückten zahlen schon 13 Euro für eine Flasche Prime.“

Die Flasche Prime schlägt mit 12,99 Euro zu Buche – und sie trägt eine Diebstahlsicherung. © Reddit

Auf die 12,99 Euro springen auch andere Nutzer an: „Teurer pro Liter als eine ganze Reihe von Spirituosen“ und „Das ist Essen für einen ganzen Tag“, schreiben sie. So mancher, der sich wundert, lebt wohl außerhalb Deutschlands: „In meinem Supermarkt kostet das 1,50 Dollar. Was ist mit den Preisen in Europa los?“ Ähnlich dieser User: „Ich verstehe die Preise dieser Dinge in anderen Ländern nicht. Es gibt sie an jedem verdammten Ort in Kanada, und sie kosten alle etwa 3 Dollar. Was geht ab? Verpasse ich was?“

Rewe-Preis sorgt für Verwunderung – Getränk ist wohl importiert

Ein anderer Nutzer klärt derlei Fragen auf: „Weil es importiert ist und hier nicht allgemein verkauft wird. Ihr könnt sehen, dass ein anderes Nährwert- und Pfand-Etikett aufgeklebt ist, was darauf hindeutet, dass es nicht für den deutschen Markt produziert wurde. Natürlich kosten importierte Getränke mehr als Getränke, die für den deutschen Markt hergestellt wurden.“ Klingt plausibel: Das Foto zeigt weitere Getränke, die man auf dem deutschen Markt nicht so kennt, etwa eine Fanta-Sorte für 1,79 Euro.

Der Rewe-Kunde ist also mit hoher Wahrscheinlichkeit vorm Regal mit den importierten Getränken gelandet. Wer die haben möchte, muss nun mal tief in die Tasche greifen. Das gilt für das blaue Prime-Getränk übrigens nicht nur bei Rewe, auch in deutschen Online-Shops liegt es bei mal 8, mal 12 Euro. Ein anderer User außerhalb Deutschlands berichtet übrigens, er habe das In-Getränk gekostet: „Es war ekelhaft, nicht so gut wie andere ‚Hydrationsgetränke‘.“

Was ist so besonders an Prime? Dahinter stecken die Internet-Stars KSI und Logan Paul. Es existieren unzählige Memes und Videos, in denen die Konsumenten den Drink entweder abfeiern oder kräftig darüber lästern. Zunächst war der Artikel wohl häufig vergriffen. Bei TikTok landeten 2022 diverse Videos von Kindern, die überglücklich eine Flasche unterm Weihnachtsbaum vorfanden. Als Aldi mal Prime ins Angebot nahm, kam es in Großbritannien zu chaotischen Szenen. Es handelt sich also um ein seit Markteinführung so gefragtes wie umstrittenes Hype-Produkt, das man mögen kann, aber nicht muss, wie in Deutschland etwa Gönrgy.

Kleine Randnotiz: Ein User schaut auf dem Rewe-Foto genauer hin und entdeckt da etwas. „Es amüsiert mich, dass sie an Einzelflaschen von Erfrischungstränken Diebstahlsicherungen anbringen müssen.“ Bei dem Preis wohl nötig. Noch nicht genug gestaunt? Bei Rewe hat ein Kunde eine Flasche Saft für 23,99 Euro entdeckt – kein Irrtum. (lin)