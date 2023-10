Fleischsalat im WDR-Test: Lidl-Produkt überrascht – eine Marke bekommt von Experten vernichtendes Urteil

Von: Ulrike Hagen

Der WDR unterzog Fleischsalate aus dem Discounter einem Geschmackstest. Das Ergebnis: durchwachsen. Ein Fertigsalat fiel bei den Testern jedoch gnadenlos durch.

Kassel – Ein krosses Brötchen, darauf ein ordentlicher Schlag Fleischsalat. Das ist für viele – den vegetarischen und veganen Alternativen zum Trotz – immer noch das Traumfrühstück. Unschlagbar in Sachen Geschmack ist natürlich der frische Salat vom Metzger nebenan – oder? Der WDR hat fünf Fleischsalate aus Supermarkt und Discounter – darunter von Lidl und Rewe – dem Geschmackstest unterzogen. Einig waren die Tester sich in ihrem Urteil vor allem bei einem Produkt. Es fiel mit Pauken und Trompeten durch.

Fleischsalat im WDR-Test: Experten mit unschönen Worten zu Rewe-Produkt

Was taugen Fleischsalate aus dem Supermarkt? Das wollte die WDR „Servicezeit“ wissen – und lud sich kompetente Tester zur Blindverkostung der Fertigsalate ein. Zum Geschmackstest traten André Karpinski, Koch, Caterer und Inhaber des Feinkost-Caterers „Kaiserschote“, Olaf Goebbels, Köbes im Brauhaus „Em kölsche Boor“, und Sandra Hambacher, leidenschaftlicher Fleischsalat-Fan, an.

Diese Fleischsalate vom Discounter wurden getestet:

„Metzger Fleischsalat“ von Homann (1,79 Euro für 200 g)

von Homann (1,79 Euro für 200 g) Chef Select „Delikatess Fleischsalat mit Salatmayonnaise“ von Lidl (1,19 Euro für 400 g)

von Lidl (1,19 Euro für 400 g) „Fleischsalat mit Gurken“ von Kühlmann (2,99 Euro für 200 g)

von Kühlmann (2,99 Euro für 200 g) Beste Wahl „Delikatesse Fleischsalat mit Gurken“ von Rewe (1,19 Euro für 200 g)

von Rewe (1,19 Euro für 200 g) Meistersalat „Feinster Fleischsalat“ von Popp (1,89 Euro für 200 g)

Fleischsalate aus dem Discounter: Der billigste Salat kostet 29 Cent, der teuerste 1,49 Euro pro 100 Gramm

Unter die Lupe genommen wurden fünf Fleischsalate aus Supermarkt und Discounter: der „Metzger Fleischsalat“ von Homann, der Chef Select „Delikatess Fleischsalat mit Salatmayonnaise“ von Lidl, der „Fleischsalat mit Gurken“ von Kühlmann, der Beste Wahl „Delikatesse Fleischsalat mit Gurken“ von Rewe, sowie Walter Popps Meistersalat „Feinster Fleischsalat“.

Dabei gibt es riesige Preisunterschiede zwischen den Salaten: Der billigste Salat von Lidl kostet gerade einmal 29 Cent pro 100 Gramm, für den teuersten von Kühlmann muss man 1,49 Euro pro 100 Gramm zahlen.

Im Test: Fleischsalate von Rewe, Lidl, Kühlmann und Co. – von „ist Kalorien nicht wert“ bis „flach“

Doch schmeckt man die Preisunterschiede auch? Zum Start der Blindverkostung kommt der „Metzger Fleischsalat“ von Homann auf den Teller. „Viel Fleisch, viel Gurke, knackig, aber auch sehr, sehr süß“, findet Sandra. „Sehr, sehr mächtig“, urteilt André.

Kann vielleicht der „Delikatesse Fleischsalat mit Gurken“ von Rewes Eigenmarke „Beste Wahl“ überzeugen? „Es wird sehr viel geboten, ordentlich Fleischwurst drin, macht einen frischen, knackigen Eindruck“, sagt Sandra, entscheidet dann beim Zubeißen: „Zu viel Säure“. Das findet auch André und ergänzt: „Schmeckt flach, ist die Kalorien nicht wert“.

Fleischsalate in der WDR-Blindverkostung – einer fällt komplett durch

Was sagen die Tester zum Chef Select „Delikatess Fleischsalat mit Salatmayonnaise“ von Lidl, dem mit 1,19 Euro für 400 Gramm mit Abstand am günstigsten Salat? „Abteilung ganz viel Mayonnaise“, urteilt Olaf. „Starker Geschmack nach Pökelsalz“ erklärt André wenig begeistert. Sandra sieht das anders: „Fleischwurst schmeckt wie Wurst von Land, unheimlich lecker“, und ergänzt, dass sie die Mayo „grandios“ findet – gerade weil sie sehr fettig ist.

Einigkeit gibt es dagegen beim „Feinster Fleischsalat“ von Popp. „Sieht fast so aus, als wenn man noch mal eben mit dem Pürierstab durch den Salat gegangen wäre“, lautet das vernichtende Urteil von Olaf. „Sieht alles so ein bisschen gefleddert aus“, findet auch Sandra. Olaf schiebt sich eine Gabel in den Mund und schimpft: „Nee, brauch’ ich gar nichts zu sagen. Ihh, der hat ‘n fiesen Nachgeschmack sogar. Schmeckt so nach einem Sack Blumenerde: muffig-dumpf“. „Sehr kompakt, insgesamt so alles eine Masse auf der Zunge“, bestätigt André das Jury-Urteil.

Fleischsalate im WDR-Test: Einer überzeugt geschmacklich vor allem André und Olaf

Beim letzten Salat wird es spannend. Es ist mit deutlichem Abstand der teuerste Fleischsalat im Test: Der „Fleischsalat mit Gurken“ von Kühlmann für stolze 2,99 Euro für 200 Gramm. Sandra findet: „Sieht sehr ansprechend aus, fast wie der Fleischsalat von meinem hiesigen Metzger.“ „Das Fleisch schmeckt nach Fleisch und die Mayonnaise schmeckt wie Mayonnaise“, begeistert sich auch André für das Produkt. Auch Olaf nickt: „Der ist lecker“. Am Ende ist das teuerste Produkt auch der klare Testsieger der beiden Männer. Sandra würde hingegen zum Lidl-Salat greifen.

