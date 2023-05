Spezielles Rewe-Regal verzückt Kunden: „Die wissen, wie sie Stammkunden bekommen“

Kundenbindung ist für viele Supermärkte und Discounter wichtig. Eine besondere Idee begeisterte eine Rewe-Kundin und stellte sie auf Twitter vor.

München — Jeder wird vermutlich einen Lieblingssupermarkt haben, in dem er seine alltäglichen Dinge besorgt. Man kennt die Mitarbeiter, hält mit dem einen oder anderen sogar mal einen Plausch und weiß natürlich, welche Lebensmittel wo zu finden sind. Doch der Einkauf kann auch schnell zur Strapaze werden, wenn etwa zu wenig Kassen geöffnet sind. Wie Kundenbindung funktioniert, zeigte eine Userin auf Twitter. Eine Rewe-Filiale konnte mit einer einfachen Geste bei der Kundin Eindruck schinden.

Rewe-Regel für Kinder begeistert Kundin: „Harte Liebe für Rewe“

Ein Einkauf im Supermarkt kann schon damit aufgewertet werden, dass Kunden etwas gratis zum Probieren bekommen. Noch besser scheint die Idee einer Rewe-Filiale zu sein. Diese bietet nämlich „Gratis Obst für Kinder“ an. Das fotografierte die Kundin und teilte diese Besonderheit auf Twitter. Dazu schrieb sie: „Harte Liebe für Rewe“. In welcher Filiale die Nutzerin den kleinen Obststand fand, teilte sie nicht mit.

Die kleine Ladenzeile für Kinder hat einiges zu bieten. In einem Korb sind Mandarinen zu finden, weiter untern werden Äpfel und Birnen angeboten. Ein User auf Twitter ist begeistert von der Idee. „Die wissen genau, wie sie ganz schnell garantierte Stammkunden bekommen. Noch dazu auf wirklich sehr schöne Weise“, kommentierte er. Doch anscheinend ist die Rewe-Filiale nicht die erste mit dieser Idee. „Gibt es auch im Globus“, schrieb ein anderer Nutzer.

Rewe-Obst für Kinder überzeugt Kunden — Auch Discounter-Lidl begeistert; und zwar mit „Rettertüte“

Das gratis Obst für Kinder kann auch eine Möglichkeit sein, um Lebensmittel zu retten. Vieles wird im Supermarkt weggeschmissen, solche Aktionen, wie die von Rewe, dürfen sicherlich als Win-win-Situation verstanden werden. Der Discounter Lidl geht auf andere Art die Lebensmittelverschwendung an. Dieser bietet seinen Kunden die sogenannte „Rettertüte“ an, um Ware vor der Tonne zu bewahren. Kunden können für drei Euro die Tüte erwerben und erhalten verschiedenes Obst und Gemüse, das eine zweite Chance bekommen sollen. Viele Kunden sind davon überzeugt, da das Obst und Gemüse eine unerwartet gute Qualität aufweist.

Neben all den positiven Seiten kann es jedoch auch zu dem einen oder anderen Supermarkt-Missgeschick kommen. So behauptete ein Rewe-Kunde einen Wurm in seinem Essen gefunden zu haben. Und auch die Preise an der Lidl-Kasse scheinen manchmal nicht ganz zu stimmen. (vk)