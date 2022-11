Rewe-Schild sorgt für Lacher: „Trainingsraum für Sumoringer“

Eine Twitter-Nutzerin glaubt, dass Rewe einen „Trainingsraum für Sumoringer“ anbietet. © Twitter Screenshot @garumaki

Eine Twitter-Nutzerin vermutet einen „Trainingsraum für Sumoringer“ in einem Rewe-Supermarkt in Bayern. Was hat es damit auf sich?

München - Fußball, Turnen und Tennis sind die beliebtesten Sportarten in Deutschland. Sumoringen liegt eher auf den hinteren Rängen, wenn es um praktizierende Sportler oder Vereinsmitglieder geht. Eine Twitter-Nutzerin vermutete am Donnerstag dennoch eine besondere Affinität der Supermarktkette Rewe zum japanischen Traditionssport.

Beschilderung im Rewe-Markt: „Find‘s ja cool, dass sie einen Trainingsraum für Sumoringer anbieten“

Könnte ein Rewe-Markt in München Sumoringer besonders fördern wollen? „Finds ja richtig cool von unserem Rewe-Markt, dass sie einen Trainingsraum für Sumoringer anbieten“, schrieb eine Twitter-Nutzerin am Donnerstag. Dazu teilte sie ein Bild, auf dem die Beschilderung des Supermarktes abgebildet war. Das Piktogramm für den Wickelraum soll offenbar ein liegendes Kind darstellen. Erkennbar ist das für viele allerdings erst auf den zweiten Blick.

Diese Aufgabe erfüllen Piktogramme im Alltag: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Ein Piktogramm vermittelt eine Information mittels eines stark vereinfachten Bildes. Die Symbole finden häufig Verwendung, da die Information in Sekundenschnelle ankommt und auch Sprachbarrieren keine Rolle spielen. Ein Bild sagt schließlich mehr als tausend Worte. Die Kunst einer guten Vereinfachung ist, die Nachricht unmissverständlich zu transportieren. Der Witz der Twitter-Nutzerin ist also ein klarer Hinweis darauf, dass die Beschilderung von Rewe den Zweck der eindeutigen Informationsvermittlung offenbar verfehlt hat.

Das am häufigsten gebrauchte Piktogramm für den Wickelraum ist ganz rechts zu sehen - und ziemlich eindeutig. © IMAGO/imageBROKER/Angela to Roxel

Die kleinen Symbolbilder wirken zwar unverfänglich, können jedoch auch kulturelle Werte transportieren. Das gefällt nicht allen. Ein Kläger hatte vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen die Verwendung von homosexuellen Pärchen-Piktogrammen auf Ampeln in München geklagt. Im August war er damit gescheitert. Die Piktogramme sollen ersichtlich eine Botschaft der Sympathie und Toleranz an homosexuelle Menschen senden, hieß es in der Klageabweisung. Die meisten verwenden Piktogramme übrigens auch im Alltag: Emojis bei WhatsApp, Facebook und Co. zählen zu dieser Kategorie.