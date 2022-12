Rewe „stimmt schon mal auf Schnee ein“ – doch Foto stimmt Kunden nachdenklich

Von: Kai Hartwig

Teilen

In diesem Rewe-Tiefkühlfach breitete sich Schnee aus. © Screenshot / Twitter.com/AndiHoern

Die Weihnachtszeit ist in den Supermärkten längst eingeläutet worden. In einer Rewe-Filiale gab es eine weiße Pracht zu bewundern – aber wohl nicht ganz freiwillig.

München – Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Damit hat auch die Weihnachtszeit begonnen. Auch in den Supermärkten und Discountern wurde die Produktpalette längst umgestellt. Ob Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Kaufland oder andere Konkurrenz-Unternehme – die Regale sind voll mit weihnachtlichen Angeboten.

Wer an Weihnachten denkt, verbindet damit häufig gewisse Traditionen. Auch das Plätzchenbacken gehört für viele dazu. Allerdings irritierte ein Rewe-Plätzchenrezept kürzlich mit einer sehr ungewöhnlichen Zutat. Zudem ist das „passende“ Wetter ein stetiger Bestandteil einer perfekten Weihnachtszeit. So hoffen viele Bundesbürger Jahr für Jahr auf eine weiße Weihnacht mit Schnee.

Rewe „stimmt schon mal auf Schnee ein“ – Kunde schießt kurioses Foto von Tiefkühlschrank

Ein Rewe-Kunde machte in einer Filiale nun eine Entdeckung, die ihm einen kleinen Vorgeschmack auf die weiße Pracht gab. Auf Twitter postete er einen Schnappschuss seines Besuchs im Supermarkt. Das Foto kommentierte er wie folgt: „Gestern bei Rewe gewesen. Die stimmen schon mal auf Schnee ein.“ Vermutlich ironisch ergänzte er noch: „So schön (...und gar nicht bedenklich).“

Das Bild seines Tweets zeigte die Tür einer Tiefkühlecke in einer Rewe-Filiale. In dem Regal waren verschiedene tiefgekühlte Fertiggerichte zu erkennen. Diese waren allerdings zum Teil von einer Eisschicht überdeckt, der sich in den Tiefkühlfächern gebildet hatte. Wie genau es zu dem „Schneebefall“ in der Tiefkühlabteilung gekommen war, wurde aus dem Tweet nicht klar.

Möglicherweise hatten Kunden die Türen nach dem Öffnen nicht ordentlich verschlossen und diesen so verursacht. In Zeiten der Energiekrise nicht gerade ein gutes Zeichen. Denn je länger Tiefkühlschranke nicht luftdicht verschlossen sind, desto höher ist der Energieverbrauch. Außerdem kann in Tiefkühlfächern dort, wo zu viel Frischluft hingelangt, Gefrierbrand entstehen. Der macht Lebensmittel zwar nicht gesundheitsschädlich. Dafür sind sie aber in der Regel ungenießbar, da Gefrierbrand deren Geschmack merklich verändert. Indes blieb eine Stellungnahme von Rewe zu dem Vorfall bislang aus.

Doch nicht nur bei Rewe spielt die Kühlung manchmal verrückt. Eine Kaufland-Kundin machte kürzlich kuriose Tiefkühl-Fotos. Und nicht nur im Supermarkt sollte man aufpassen, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Wenn der heimische Gefrierschrank kaputtgeht, muss man einige Lebensmittel in den Müll schmeißen. (kh)