„So offensichtlich diskriminierend“: Schild auf Rewe-Parkplatz entflammt Debatte im Netz

Von: Momir Takac

Dieses Parkplatz-Schild vor einem Rewe sorgt für Unmut im Netz. © Twitter.com/Screenshot

Ein Mutter-Kind-Parkplatz soll das Einkaufen eigentlich erleichtern. Ausgerechnet eine Frau stört sich an der Formulierung des Schilds.

München - Supermärkte und Discounter sind stets bemüht, das Einkaufen angenehmer und attraktiver zu machen. Manchmal unfreiwillig, wie Edeka durch eine Schilder-Panne, doch meistens mit Serviceangeboten, wie etwa der Möglichkeit, an der Kasse Geld abzuheben.

Bei nahezu allen Supermärkten wurden inzwischen auch besondere Parkplätze errichtet, die an Familien gerichtet sind. Sie sind breiter, sodass Kinder leichter ein- und aussteigen können, und befinden sich nahe dem Eingang. Doch bei Rewe scheinen sie nicht von allen Mitgliedern einer Familie genutzt werden zu dürfen.

Rewe-Schild auf Parkplatz: Väter geben Frau recht und wittern Diskriminierung

Darüber regt sich eine Frau in den sozialen Medien auf. Bei Twitter teilte sie ein Foto, worauf ein Parkplatz-Schild zu sehen ist. Darauf steht: „Nur für Mutter mit Kind“. Genau das ist es, was der Userin so übel aufstößt. „Sagt mal Rewe, schämt ihr euch eigentlich nicht für solche Schilder? Wieso darf man dort als VATER mit Kind nicht parken?“, fragt sie den Supermarkt. Einen Aufschrei gab es auch wegen einer witzig gedachten Rewe-Werbung in Bayern.

Dies sei „so offensichtlich diskriminierend, dass mir die Worte fehlen“, schrieb sie weiter. Erstaunliche Worte, schließlich hat sie als Frau durch den Parkplatz einen Vorteil. Daraufhin entbrannte eine Diskussion, an der sich vor allem Männer beteiligten. „Frauen bevorzugender Sexismus ist auf breiter Ebene akzeptierte Norm bei uns in Deutschland. Väter, die Verantwortung übernehmen, sind nun mal nicht immer erwünscht. Als Papa bist du ein Mann, der wie jeder andere Mann in beliebigen Situationen öffentlich diskriminiert werden darf“, schreibt einer.

Parkplatz-Schild bei Rewe löst Debatte aus: „Demnächst gibt‘s Parkplätze für Veganer, oder was?“

Ein anderer habe sich diese Frage auch schon gestellt, und ihm sei es eigentlich egal, „aber in den woken Zeiten mit Regenbogen-Flagge an jedem Rewe ist das natürlich Diskriminierung“, schreibt ein Vater, der sich in Elternzeit befindet. Andere Nutzer pfeifen auf die strenge Trennung. „Wäre mir sowas von Latte, was das Schild sagt. Demnächst gibt‘s Parkplätze für Veganer, oder was?“, fragt ein Nutzer.

„Mir ist‘s egal, ob da ‚Mutter‘, ‚Vater‘ oder ‚Eltern‘ drauf steht. Ich bin alleinerziehender Vater mit zwei kleinen Kindern und stelle mich auf den Platz. Ich mache dieses Gendergaga nicht mit“, so ein kompromissloser User. Ein anderer Mann beteiligt sich mit Humor an der Debatte. „Ich meine, so einen Parkplatz schonmal genutzt zu haben. Ich bin gefahren und meine Mutter war auf dem Beifahrersitz“, schreibt er. Eigentlich steht der Handelsriese, der sich noch nicht zu dem Tweet äußerte, für Diversität ein. Nach dem Verbot der FIFA für Spieler, bei der WM in Katar die „One-Love“-Armbinde tragen zu dürfen, beendete Rewe die Zusammenarbeit mit dem DFB. (mt)