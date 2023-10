380 statt 400 Gramm: Kundin wiegt Hackfleisch nach und ärgert sich – ist das Betrug?

Von: Romina Kunze

Ein Verbraucher darf erwarten, dass drin ist, was draufsteht. Denkste; denn was nach Mogelpackung aussieht, ist nach einer undurchsichtigen Verordnung oftmals regelkonform.

München – Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Die Binsenweisheit aus Kindertagen lässt sich sicherlich auch auf den Konsum übertragen: Stellt man nach dem Einkauf fest, dass Inhalt fehlt, für den eigentlich bezahlt wurde, dürfte man beim nächsten Gang in den Supermarkt stutzig werden.

Immer mehr Kunden zücken daher die Waage oder wiegen noch im Supermarkt nach – so wie ein Edeka-Kunde, der fast die Hälfte seines Steaks vermisst und sich prompt den Filialleiter vorknöpft. Und auch eine Rewe-Kundin sieht sich betrogen. Dass Verbraucher unverhofft mehr Inhalt haben als angegeben, ist dagegen eher untypisch; kommt aber vor.

Rewe-Kundin wiegt Hackfleisch nach – 20 Gramm fehlen

Ganz dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ geht auch eine Rewe-Kundin bei ihrem Bio-Hackfleisch auf Nummer sicher und wiegt nach. Das Ergebnis seiner Untersuchung teilt sie empört auf X (Twitter): Laut Verpackung müssten 400 Gramm gemischtes Hackfleisch enthalten sein, die Küchenwaage zeigt allerdings nur 380 Gramm an. Eine Mogelpackung?

Nicht unbedingt. Weniger Inhalt bei gleichbleibenden Verpackungsgrößen ist bei vielen Hersteller ein beliebter Kniff, um unbemerkt Kosten einzusparen und an den oftmals ahnungslosen Verbraucher weiterzugeben. „Shrinkflation“ nennt sich diese Methode. Doch nicht jede Abweichung ist auch gleich ein Schwindel.

Mogelpackung oder Mittelwert? Fehlt in einer Packung etwas, muss in einer anderen mehr drin sein

Per Gesetz darf vereinzelt weniger Inhalt drin sein als draufsteht, informiert die Verbraucherzentrale auf ihrer Homepage. Wichtig ist das generelle Verhältnis von Nennfüllmenge, also dem Gewicht, das die Verpackung angibt, und der Füllmenge. Letzteres ist das, was tatsächlich in der Fertigpackung enthalten ist. Wie viel Inhalt gesetzlich „fehlen“ darf, ohne den Verbraucher um sein Geld zu prellen, richtet sich nach der Nennfüllmenge.

So dürfen Fertigprodukte mit aufgedruckten Mengen zwischen 100 und 200 Gramm oder Milliliter 4,5 Prozent weniger enthalten als angegeben. Bei 500 bis 1000 Gramm oder Milliliter duldet das Gesetz dagegen bis zu 15 fehlende Gramm oder Milliliter. Laut der Fertigpackungsverordnung (FpackV) dürfen zwei von 100 Packungen einer Charge sogar noch weniger enthalten, sofern es sich in anderen Verpackungen wieder ausgleicht; sprich dafür mehr Inhalt haben. Falls nicht, spricht man von einer unzulässigen Unterfüllung, so die Verbraucherzentrale.

Kundin beschwert sich über fehlendes Hackfleisch – Rewe: „Liegt im Rahmen der Toleranz“

Für die Nennfüllmenge von 400 Gramm sieht die FpackV eine Abweichung von zwölf fehlenden Gramm vor; 24 Gramm dürfen laut Verordnung mehr drin sein. Somit darf die Nennfüllmenge, der mit 400 Gramm deklarierten Packung, zwischen der Untergrenze (TU1) 388 Gramm und der Obergrenze (TO1) 424 Gramm betragen. Zur Erinnerung: Im Bio-Hackfleisch fand die Kundin nur 380 Gramm vor; also acht Gramm weniger als zulässig?

Fachleute aus der Qualitätssicherung von Rewe haben sich mit dem Sachverhalt intensiv beschäftigt, heißt es auf Anfrage von tz.de von IPPEN.MEDIA. Ergebnis: „Die vom Verbraucher angegebene Mengenabweichung liegt im Rahmen der gesetzlichen Toleranz“, sagt ein Unternehmenssprecher und erklärt die Abweichung wie folgt:

„Des Weiteren definiert die FpackV eine Kennzahl TU2, sie beträgt die zweifache Abweichung von TU1. In diesem Fall also 24 Gramm“ – und somit eine Füllmenge von 376 Gramm Gesamtfüllmenge. „Wenn also zwei von 100 hergestellten Packungen mindestens mit 376 Gramm befüllt sind, sind die Vorgaben der FpackV eingehalten und die Menge darf somit in den Verkehr gebracht werden“, so der Rewe-Sprecher.

Verbraucherzentrale kritisiert undurchsichtige Verordnung und fordert: Was draufsteht, muss drin sein

Die zertifizierten Lieferanten des Großhändlers würden mit Inline-Kontrollwaagen das Gewicht jeder einzelnen Packung nachgewogen. „Die Kontrollwaagen dürfen ausschließen geeichte Waagen sein und werden in regelmäßigen Abständen vom deutschen Eichamt überprüft, um Fehlwiegungen zu verhindern“, erklärt der Rewe-Sprecher. Dem zugrunde liegt auch der Entschluss vieler Bäckereien, keine halben Brote mehr zu verkaufen, was auf Unverständnis bis Häme vieler Verbraucher trifft.

Um eine regelwidrige Mogelpackung, gar Betrug, handelt es sich bei dem Bio-Hack der Rewe-Kundin demnach nicht. Kritik hagelt es dennoch von der Verbraucherzentrale; und zwar für die Verordnung selbst. „Ob der Hersteller die Toleranzgrenzen eingehalten oder die Verpackung gesetzwidrig unterfüllt hat, können Verbraucher selbst nicht prüfen“, führt die Verbraucherzentrale an.

Und fordert daher das Mindestmengenprinzip, bei dem in jeder Packung mindestens das drin sein muss, was draufsteht. „Mit dieser leicht nachvollziehbaren Regelung wäre ein andauerndes Verbraucherärgernis mit einem Schlag vom Tisch und die Eichbehörden könnten wesentlich schneller und problemloser kontrollieren“. (rku)