Kundin freut sich über neue Sushi-Rettertüte von Rewe – „schon 4 Lachs-Nigiri inhaliert“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Diese neue Rettertüte lässt Sushi-Herzen höher schlagen: Rewe bietet jetzt Sushi-Schnäppchen an. Im Netz zeigt eine Kundin begeistert ihre Ausbeute.

München – Sushi gibt es in den verschiedensten Formen und Variationen. Nicht nur in Restaurants, sondern auch in Supermärkten können Verbraucher das beliebte japanische Gericht mittlerweile kaufen. Doch ganz billig sind die kleinen Häppchen oft nicht. Anders ist das bei der Sushi-Rettertüte. Denn hier wird Sushi nun zum Schnäppchen-Preis verkauft.

Dieses Sushi ergatterte eine Rewe-Kundin zum Schnäppchen-Preis. © Screenshot/Twitter @DieBegger

Rettertüten erfreuen sich großer Beliebtheit: auch Lidl und andere Supermärkte bieten sie an

Rettertüten sind in vielen Supermärkten Teil des Angebots. Lidl bietet sie etwa für Obst und Gemüse an. Die Pakete sind meist deutlich billiger als die normale Ware, die enthaltenen Produkte dafür aber nicht mehr so lange haltbar. Mit den Tüten retten die Discounter und Supermärkte nicht nur Lebensmittel, sondern sorgen auch für Freude und Dankbarkeit bei den Kunden.

„Es gibt Sushi-Rettertüten bei REWE. (...) da ist ein Tresen, an dem die frisch zubereitet werden. 31 Teilchen für 9,99€. Yummie!“, freut sich eine Rewe-Kundin auf Twitter. Darunter postet sie ein Foto der Rettertüte. „Hab schon 4 Lachs-Nigiri inhaliert. Heute alle Fisch-Sushi weg und morgen dann die Nigiri mit Gemüse und die California-Rolls mit gekochtem Huhn und Teriyaki-Sauce. Leben ist lecker!“, freut sie sich über ihre Ausbeute.

Sushi Rettertüte für Verbraucher bei Rewe: „Mega gut es lohnt sich“

Und nicht nur sie freut sich über das Schnäppchen. Auch in anderen sozialen Medien zeigen sich Sushi-Liebhaber begeistert über die Rettertüten. „Mega gut es lohnt sich“, schreibt eine junge Frau unter ein Video auf TikTok, in dem sie die Tüte vorstellt. „Ich bin begeistert für den Preis“, erklärt die TikTokerin ihren Followern.

Idee für Sushi-Rettertüten stammt nicht von Rewe, sondern vom Unternehmen „Eat Happy“

Hinter der Sushi Rettertüte steckt jedoch nicht Rewe selbst, sondern das Unternehmen „Eat Happy“. In mehreren Supermärkten, unter anderem auch bei Edeka, bietet es Sushi und andere asiatische Snacks an. In der Rettertüte werden laut dem Unternehmen Sushi-Boxen vom Vortag verwertet. Insgesamt können so pro Jahr bis zu 2,4 Millionen Sushi-Boxen vor dem Mülleimer gerettet werden.