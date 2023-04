Rewe-Kunde empört: „Wer hat mir da die zehnte Frühlingsrolle weggesnackt?

Von: Christoph Gschoßmann

Rewe verspricht seinen Kunden zehn Frühlingsrollen, aber lieferte in einer Packung nur neun. Ein Kunde machte seinem Ärger auf Twitter Luft.

Leipzig – Wenn nicht drin ist, was draufsteht, bedeutet das im Regelfall eins: Ärger. Zumindest aber bröckelt das Vertrauen von Verbrauchern in einen Markt oder Supermarkt, wenn er oder sie so etwas nicht nur einmal erlebt. Ein Rewe-Kunde aus Leipzig hatte in dieser Hinsicht wohl bereits mehrfach Pech - er teilt ein Foto eines Produkts bei Twitter.

„Oops, it happened again“ - Twitter-User zeigt Beweisfoto für Rewe-Fail

„Oops, it happened again“, schreibt der User an Rewe gerichtet, - „wer hat mir da die zehnte Frühlingsrolle weggesnackt?“ Er spielt mit seiner Formulierung auf den Britney-Spears-Song „Oops, I did it again“ an und impliziert so, dass es nicht das erste Mal sei, dass ihm Derartiges widerfahren ist. Auf dem „Beweisfoto“ reiht er dann auch penibel genau den Inhalt seines Produkts auf. Zehn vegane Mini-Frühlingsrollen mit gegartem Gemüse der Eigenmarke Rewe „Beste Wahl“ sollten eigentlich in der 280-Gramm-Packung sein, gemeinsam mit einer Süß-Sauer-Soße als Dip. Doch es ist deutlich zu erkennen, dass es scheinbar nur neun Rollen in die Packung schafften.

Frühlingsrollen-Fail: Rewe reagiert nicht auf Twitter-Post

Rewe reagierte bisher (Stand: 9. April 2023, 17:59 Uhr) noch nicht auf den Post am 6. April 2023. Ob sich zumindest der Dip in der Packung befand, ist nicht bekannt, ebenso wenig, ob zumindest die neun verbliebenen Rollen schmeckten.

Dass man als Kunde manchmal nicht das bekommt, was angepriesen wurde, ist auch einem Kaufland-Kunden jüngst passiert. „Jetzt muss man bei Kaufland schon wieder die Würstchen abzählen“, kommentierte dazu ein Kaufland-Kunde, dem ein ähnliches Schicksal widerfuhr - er vermisste in der Packung eines. (cgsc)