„Wird auch höchste Zeit“: Rewe-Kunden staunen beim Anblick der Salatbar nicht schlecht

Von: Christoph Gschoßmann

Salate? Die sucht man in der „Salatbar“ von Rewe vergebens. © Twitter/lokfuehrer_tim

Den Kunden überraschen, so lautet vielleicht eine neue Marketing-Prämisse von Rewe. Dies ist auf jeden Fall in einer neuen Art der „Salatbar“ gelungen.

München - Die Konkurrenz unter den Supermärkten und Discountern ist riesig - da muss man schon mit immer neuen Angeboten und kreativen Kniffen glänzen, um möglichst viele Kunden anzulocken und zufrieden zu stellen. Ein Kunde von Rewe (jüngst staunte eine Rewe-Kundin über den Preis von Alufolie, übersah aber ein Detail) hat ein Foto in einer Filiale in Siegen in Nordrhein-Westfalen gemacht, auf der er eine recht kurios anmutende Neuerung dokumentiert: Eine Salatbar ohne Salat. Sondern mit Brot.

„Rewe bietet jetzt neuerdings Brotsalat an“

„Rewe bietet jetzt neuerdings Brotsalat an“, schreibt der Verbraucher zu seinem Twitter-Foto und sorgt für viele Likes und Lacher in den Kommentaren. „Das wurde auch höchste Zeit!“, schreibt ein anderer Nutzer dazu, der die Neuerung offenbar begrüßt.

Und ein weiterer kommentiert spitzfindig: „Da steht nur, dass sich die Salate in Schale werfen. Das heißt nicht, dass die Salate auch da sind.“

Twitter-Nutzer über kuriosen Fund bei Rewe: „Bisschen irritierend mit den Schokobrötchen in der Salatbar“

„Ich find das ein bisschen irritierend mit den Schokobrötchen in der Salatbar“, schreibt ein anderer Twitter-Nutzer über den kuriosen Fund des Rewe-Kunden.

Fürwahr ist es ein sehr ungewöhnlicher Anblick. Die Hintergründe der überraschenden Platzierung sind ungeklärt: Vielleicht ist Rewe schlicht der Stauraum für Brote ausgegangen, und die Brote sind mit Zutaten belegt, die eine Kühlung wie in einer Salatbar benötigen. Oder es lässt sich vielleicht bald in allen Rewe-Filialen des Landes eine „Brotbar“ finden. (cg)

