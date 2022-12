„Rechtfertigt wohl schlechtes Gewissen“ - Rewe-Kunde genervt von Bedienung an Vegan-Theke

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

An der Vegan-Theke bei Rewe musste sich ein Kunde ungefragte Kommentare anhören. © Mariella Vagabundo/Rewe

Einfach in Ruhe einkaufen - dieser Plan geht nicht immer auf. Ein Rewe-Kunde wurde von einem Mitarbeiter auf seine Essgewohnheiten angesprochen.

München - Ungefragte Kommentare - für viele gibt es wohl kaum etwas Nervigeres. Gerade was die persönliche Entscheidung der eigenen Ernährung angeht, will man sich wohl kaum anhören, was andere davon denken. Einem Rewe-Kunden ging ein Kommentar einer Bedienung beim Supermarkt gegen den Strich und er postete diesen auf Twitter. 565 Likes (Stand: 21. Dezember, 11:16 Uhr) zeugen davon, dass viele mit ihm fühlen.

„Rewe, vegane Theke“, beschreibt der Verbraucher, wo er angesprochen wurde. Eine Bedienung sagte demnach zu ihm: „Das schmeckt ihnen? Also ich ess ja Fleisch und das ist auch in Ordnung so.“ Darauf sein Kommentar im Twitter-Post: „Ah ja. Danke für ihre Meinung.“

Rewe: „Ich wäre zur Fililalleitung gegangen“

Definitiv verwunderlich, dass es sich eine Mitarbeiterin herausnimmt, eine Diskussion dieser Art vom Zaun zu brechen, anstatt dem Kunden bei seinem Einkauf zu helfen, oder einfach in Ruhe zu lassen. Auch viele Kommentatoren äußern sich zu dem Fall. „Ich wäre zur Filialleitung gegangen und hätte gefragt, ob das die Verkaufstaktik ist, die sie verfolgen“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Und ein anderer: „Und wo war der Bus mit den Leuten, die die Meinung der Bedienung interessierten?“ (Zuletzt gab es auch bei Aldi Ärger - wegen eines falschen Gewichts.)

Einige schreiben, was sie der Bedienung an den Kopf geworfen hätten: „Vor allem die Tiere finden es voll in Ordnung, Monate oder Jahre in der Hölle zu leben, um dann geschlachtet zu werden, um dann in den Magen von Jochen zu landen.“ Oder: „Nee, das ist nicht in Ordnung. Und jetzt geben Sie mir gefälligst meine deliziösen Produkte ohne Tierleid!“ Eine andere Twitter-Nutzerin hat einen Vorschlag für die Bedienung: „Man könnte ja auch mal kosten, was man verkauft.“ Ein weiterer kommentiert sarkastisch: „Aber die Veganer drücken ja allen ihre Meinung auf.“

„Was ist die Mission dieser Person? Dass man nicht mehr zu Rewe einkaufen gehen will?“

Wiederum eine andere Nutzerin analysiert: „Klingt eher, als würde sie ihr schlechtes Gewissen rechtfertigen. Persönliche Meinungen haben im Verkauf nichts zu suchen. [...] Stell dir vor, wie ein Verkäufer während des Einkaufs jeden Artikel kommentiert: ‚Weiße Schokolade? Also ich mag eher die dunkle‘, ‚Bio? Also die anderen Sachen tun es auch.‘“

Noch eine Userin schlägt eine „Nachschulung der Mitarbeiter*innen“ vor, die der Kunde per E-Mail anregen soll: „Muss gar nicht böse sein, einfach das Beispiel schreiben und sagen, dass zu einer veganen Theke keine Pro-Fleisch Missionierung gehört.“

Und ein weiterer Nutzer fragt sich schlicht: „Was ist die Mission dieser Person? Dass man nicht mehr zu Rewe einkaufen gehen will?“ Das wiederum könnte diese Bedienung tatsächlich erreicht haben. (cgsc)

Manchmal braucht es ein bestimmtes Ereignis, um Talente in Menschen zu entdecken. In diesem Fall überraschte ein Sohn seinen Vater bei Rewe.