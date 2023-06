Nestle-Lieferstopp für mehrere Supermärkte – Preiskampf eskaliert

Von: Kilian Bäuml

Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten immer teurer geworden. Die letzte Preiserhöhung möchten viele Supermärkte jedoch nicht hinnehmen – deshalb stoppt Nestlé die Lieferungen seiner Produkte.

München – In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Lieferengpässen bei Supermärkten. Wohl kaum jemandem dürften die Lücken in den Regalen entgangen sein. Ein Grund für die Engpässe ist der Ukraine-Krieg, der sich auf die Produktion und Lieferwege vieler Lebensmittel auswirkt. Doch es gibt auch andere Gründe für leere Regale – Streits zwischen den Herstellern der Produkte und den Supermärkten. Wie die Lebensmittel-Zeitung (LZ) berichtet, gibt es derzeit Streit mit Nestlé – gleich für mehrere Supermärkte hat das einen Lieferstopp der Produkte zur Folge.

Lieferstopp für Produkte von Nestlé – mehrere Supermärkte werden nicht mehr beliefert

Der Hersteller Nestlé produziert von bekannten Marken wie Maggi, über Dipps und Soßen von Thomy bis hin zur Tiernahrung zahlreiche Produkte für den alltäglichen Gebrauch. Laut eigenen Angaben gehören führende Marken zum Konzern und die Produkte werden in 188 Ländern verkauft. Bald sind die Produkte jedoch in vielen Supermärkten nicht mehr zu finden – Grund sind Preisstreitigkeiten mit der Retail Trade Group RTG, zu der unter anderem diese Märkte gehören:

Bünting

Globus

Metro

Netto

Tegut

Rossmann

Preiskampf zwischen Nestlé und Supermärkten eskaliert – Lieferstopp für Produkte

Laut der LZ berichten Handelsmanager, dass Nestlé eine satte Preiserhöhung in Höhe von zweistelligen Prozenten fordert. RTG hat das abgelehnt, woraufhin Nestlé die Supermärkte nicht mehr beliefert, um Druck aufzubauen. Man spricht bei RTG offenbar vom „aktuell größten Streitfall mit einem Lieferanten.“ Auf eine Anfrage der Lebensmittel-Zeitung haben bisher weder RTG noch Nestlé geantwortet.

Der Preiskampf zwischen Nestlé und RTG soll sich bereits seit Wochen zutragen. Inzwischen sind einige Produkte nicht mehr in den Filialen von Tegut, Netto, Globus und Co. zu finden. „Bei Produkten der Marke Maggi kommt es aktuell zu Lieferschwierigkeiten“, steht beispielsweise auf dem Schild eines Globus-Marktes, bei dem die Produkte fehlen. Doch bisher sind nicht alle Produkte vom Lieferstopp betroffen. Zu Lücken kommt es wohl hauptsächlich bei Produkten von Thomy und Maggi. Andere Produkte wie Pizza oder Tiernahrung sind bisher weiter vorhanden.

Preiskämpfe und Lieferstopp: Nicht die erste drastische Maßnahme von Nestlé

Bei dem Lieferstopp handelt es sich nicht um den ersten drastischen Schritt des Herstellers, erst vor kurzem strich Nestlé den beliebten Nestea Eistee aus den Supermarkt-Regalen. Die Produkte sind zwar beliebt, der Hersteller ist jedoch kontrovers – so löste ein Deal mit Ankerkraut einen echten Shitstorm aus. Für Verbraucher bleibt abzuwarten, ob – und zu welchen Preisen – die Produkte von Nestlé zurück in die Regale von Tegut, Netto, Globus und Co. kehren.

Es handelt es sich jedoch bei weitem nicht um den einzigen Preisstreit, vor allem der Streit zwischen dem Mars-Konzern und Edeka wirkt sich auf das Sortiment im Supermarkt aus – Snickers und Co. gibt es dort nicht mehr. (kiba)