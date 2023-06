Teilnehmer bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Von: Volker Reinert

Das „Sommerhaus der Stars“ startet im Spätsommer 2023. Acht Promi-Paare kämpfen um 50.000 Euro. In der RTL-Show sind Claudia Obert und Tim Toupet dabei.

Bocholt - Die RTL-Sendung „Sommerhaus der Stars“ geht in die nächste Runde. Die Kandidaten der achten Staffel wurden bereits vom Kölner TV-Sender bekannt gegeben. Acht Promi-Paare kämpfen in der Show um eine Siegprämie von 50.000 Euro. Die Dreharbeiten in Bocholt dauerten drei Wochen und wurden im Juni 2023 abgeschlossen. Doch woher kennt man die Teilnehmer überhaupt? Wir stellen Ihnen die Stars der neuen Staffel vor.

Show Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare Sender RTL Genre Reality-Show Erscheinungsjahr 2016 Start der 8. Staffel Spätsommer 2023

Teilnehmer im „Sommerhaus der Stars“: Claudia Obert und Max Suhr

Eingefleischten Trash-TV-Liebhabern ist die Unternehmerin und Self-Made-Millionärin Claudia Obert (61) nicht unbekannt. So tingelte sie schon durch diverse Reality-Formate. 2012 war Claudia Obert in der VOX-Sendung „Das perfekte Promi-Dinner“ - unter anderem an der Seite des Ex-„Bachelors“ Paul Janke (41) - zu sehen und sorgte dort für reichlich Furore.

Prominente Paare für das „Sommerhaus der Stars“ wurden bekannt gegeben: Diese VIPs ziehen ein © RTL

Danach war Obert 2017 als Bewohnerin der fünften Staffel von „Promi Big Brother“ auf Sat.1 zu sehen. In der von Jochen Schropp (44) moderierten Sendung belegte sie den neunten Platz. In dieser Staffel war sie neben der späteren Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (34), dem 2021 verstorbenen Schlagerstar Willi Herren († 45) und der Ex-GNTM Kandidatin Sarah Knappik (36) Teilnehmerin.

Claudia Obert und Max Suhr sind in Staffel acht dabei. Werden sie das Promipaar bei „Sommerhaus der Stars“ 2023 auf RTL? © RTL

Im Jahr 2020 nahm Obert an der ersten Staffel der mittlerweile eingestellten Sat.1-Sendung „Promis unter Palmen“ teil. Besonders ihre Auseinandersetzungen mit Kabarettistin Desirée Nick (66) sorgten für großes Aufsehen. Während der Show wurde Obert von mehreren Mitkandidaten gemobbt und verließ die Sendung aufgrund dessen vorzeitig.

In der zweiten Staffel der RTL II-Sendung „Kampf der Realitystars“ - moderiert von Cathy Hummels (35) - belegte Obert den dritten Platz hinter Sängerin und Gewinnerin Loona (48) und Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold (36).

2021 bekam Claudia Obert ihre erste eigene Dating-Sendung auf dem Streaminganbieter „Joyn“. In der Sendung namens „Claudias House of Love“ suchte die in Freiburg in Breisgau geborene Obert nach ihrem Mr. Right - jedoch ohne Erfolg. Mit ihrem neuen Partner, dem 37 Jahre jüngeren Webdesigner Max Suhr (24), ist die Unternehmerin seit 2022 liiert und wagt mit ihm nun gemeinsam den Schritt ins Reality-TV beim „Sommerhaus der Stars“.

Schlagerstars Tim Toupet und Carina Crone im „Sommerhaus der Stars“

Der Schlagersänger Tim Toupet (51) heißt mit bürgerlichem Namen Tim Bibelhausen. Der in Köln geborene Ballermann-Star gab sich seinen Künstlernamen „Toupet“, da er gelernter Friseurmeister ist. Insbesondere mit seinen Party-Songs „Du hast die Haare schön“ (2005) und „Ich bin ein Döner“ (2008) erlangte Tim Toupet große Bekanntheit und hohe Chartplatzierungen in den deutschen Top-100-Media Control-Charts. Erstgenannter Song wurde von einer Kandidatin bei „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“ vorgetragen und erreichte medial viel Aufmerksamkeit.

In der sechsten Staffel (2012) vom Dschungelcamp sang Ex-GNTM-Kandidatin der ersten Staffel (2006) Micaela Schäfer (39) wiederholt den Mallorca-Hit „Ich bin ein Döner“ von Tim Toupet, woraufhin der Song weitere Beachtung erhielt.

Im Jahr 2012 nahm Toupet an der RTL II-Sendung „Promi-Frauentausch“ teil.

Beim „Sommerhaus der Stars“ 2023 mischt auch das Musiker-Pärchen Tim Toupet und Carina Crone mit. © RTL

Seine Partnerin Carina Crone ist ebenfalls Schlagersängerin. Sowohl Tim Toupet als auch Carina Crone suchten in der von Ex-DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli (34) moderierten RTL-Sendung „Schlager sucht Liebe“ im Jahr 2019 nach der großen Liebe. Nachdem Crone in der Sendung nicht ihren Traumpartner gefunden hatte, war sie anschließend in einer weiteren RTL-Dating-Show zu sehen -„Take me out XXL Special“ - auch hier ohne Erfolg.

Anfang 2023 haben die beiden Ballermann-Stars ihre Beziehung öffentlich gemacht und wagen nur kurze Zeit später das Experiment im „Sommerhaus der Stars“.

Ex-GZSZ-Schauspieler Eric Stehfest und seine Ehefrau Edith

Ex-„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler Eric Stehtfest (34) zieht mit seiner Ehefrau Edith ins Bocholter Sommerhaus. Das Paar ist seit 2015 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. Eric Stehfest gehörte dem GZSZ-Ensemble von 2014 bis 2019 an und spielte dort die Rolle des „Chris Lehmann“, der einige Zeit mit „Sunny Richter“ (gespielt von Ex-GZSZ-Star Valentina Pahde, 28) liiert war.

2016 nahm Eric Stehfest an der 9. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil und belegte dort mit seiner Tanzpartnerin und ehemaligen DSDS-Jurorin Oana Nechiti (35) den vierten Platz. Im Jahr 2017 veröffentlichte Stehfest sein Buch „9 Tage wach“, in dem er seine zehnjährige Crystal Meth-Drogensucht thematisierte und aufarbeite. Im Jahr 2020 verfilmte der Sender ProSieben sein Buch mit dem Schauspieler Jannik Schürmann (30) in der Hauptrolle als Stehfest. Schauspielerin und ehemalige Bravo TV- und Viva-Moderatorin Heike Makatsch (51) schlüpfte in die Rolle von Stehfests Mutter Liane.

Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest und seine Frau Edith sind beim „Sommerhaus der Stars“ 2023 mit dabei. © RTL

Eric Stehfest war auch in anderen TV-Formaten zu sehen, so zum Beispiel 2019 in der zweiten Staffel der Sat.1-Sendung „Dancing on ice“ an der Seite von Amani Fancy, die zusammen die Show gewannen. 2022 war Stehfest Kandidat der 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“, in der er auf den zweiten Platz gewählt wurde.

Eric Stehfests Frau Edith veröffentlichte im Jahr 2019 ein Musik-Album namens „Exit“ unter dem Künstlernamen „Lotta Laut“.

„Sommerhaus der Stars“: Reality-Darstellerin Walentina Doronina und Partner Can Kaplan

Die Reality-TV-Darstellerin Walentina Doronina (23) ist bekannt durch die RTL-Dating-Sendungen „Ex on the Beach“ und der von Sophia Thomalla (33) moderierten Show „Are You The One?“. Zudem nahm sie mit Christin Okpara an der RTL+-Sendung „CoupleChallenge“ teil. Größere Bekanntheit erlangte Doronina als Kandidatin der zehnten Staffel von „Promi Big Brother“ auf Sat.1, wo sie vor allem durch ihren Streitereien mit Influencer Jeremy Fragrance (34, bürgerlich Daniel Sredzinski, später Daniel Schütz) auffiel.

Walentina Doronina kennt man aus den Formaten „Ex on the Beach“, „Are You The One?“ und „Promi Big Brother“. Im „Sommerhaus der Stars“ nimmt sie 2023 mit ihrem Partner Can Kaplan teil. © RTL

Ins Sommerhaus zieht Doronina mit ihrem Partner, dem Unternehmer Can Kaplan, der bislang nur als Gast bei „Promi Big Brother“ Erfahrung im TV sammeln konnte.

Bekannt durch „Köln 50667“: Pia Tillmann und Zico Banach ziehen ins „Sommerhaus der Stars“

Die 37-jährige Schauspielerin Pia Tillmann spielte von 2011 bis 2012 in der Reality-Seifenoper „Berlin Tag & Nacht“ die Rolle der „Meike Weber“. Im Jahr 2013 wechselte sie zum Ableger „Köln 50667“, in der sie die Rolle weiterhin verkörperte. Nach einem Jahr verließ sie das Format und moderierte ab 2014 das Lifestyle-Format „Columbus - das Wissensmagazin“ auch auf RTL II.

2015 schlüpfte Tillmann erneut in die Rolle der „Meike Weber“. So war sie in dem zweiten „Berlin Tag & Nacht“-Primetime-Ableger mit dem Titel „Meike und Marcel...Weil ich dich liebe“ zu sehen. Von 2020 bis 2023 war sie erneut in besagter Rolle zu sehen und feierte ein Comeback bei „Köln 50667“. Tillmann betreibt neben der Schauspielerei auch einen YouTube-Kanal unter dem Namen „Pia macht Kirmes“.

Pia Tillmann und Zico Banach ziehen 2023 ebenfalls in das „Sommerhaus der Stars“. Bekannt sind die Reality-Stars aus den Sendungen „Berlin - Tag & Nacht“ und „Köln 50667“. © RTL

Tillmann war mit Schauspiel-Kollege Steffen Donsbach verheiratet, mit dem sie am gemeinsam bei „Berlin - Tag & Nacht“ und „Köln 50667“ vor der Kamera stand. Gemeinsam haben sie den Sohn Henry. Im Jahr 2020 wurde die Trennung bekannt. Ihr neuer Partner Zico Banach (32), auch bekannt aus „Köln 50667“ und der RTL-Dating-Sendung „Bachelorette“, zieht mit Tillmann ins Sommerhaus 2023. Pia Tillmann und verkündete ihren Instagram-Followern im Juni 2023 erste Eindrücke von den Dreharbeiten.

„Sommerhaus der Stars“: Justine Dippl und Arben Zekic

Justine Dippl (28) dürfte den Meisten als Ex-Ehefrau des Ex-Dschungelkönigs und Ex-DSDS-Kandidaten Joye Heindle (39) bekannt sein. Die beiden waren seit 2014 ein Paar, heirateten im Jahr 2017 und trennten sich ein Jahr später. 2021 erfolgte die Scheidung.

Justine Dippl und Arben Zekic: Als Justine Model und Miss Norddeutschland war, lernte sie Ex-DSDS-Star und Ex-Dschungelkönig Joey Heindle kennen. Dadurch erlangte sie öffentliches Interesse, doch die Wege der beiden trennten sich und sie lernte den Fußballer Arben Zekic kennen. © RTL

Dippls neuer Partner ist der Fußballspieler Arben Zekic (28), mit dem sie eine gemeinsame Tochter namens Jamilia Zaylee hat.

Reality-Darsteller Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu im „Sommerhaus der Stars“

Aleks Petrovic war schon in mehreren Reality-Formaten zu sehen. Dazu zählen die RTL-Formate „Love Island“, „Are You The One?“, „Ex on the Beach“ und „CoupleChallenge“.

Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu sind seit „Temptation Island VIP“. ein Paar. Zuvor waren beide Kandidaten in der RTL-Dating-Show „Love Island“. © RTL

Mit seiner ehemaligen Partnerin Christina Dimitiou (31) nahm er an der dritten Staffel „Temptation Island VIP“ teil und trennte sich innerhalb der Show von ihr. Die Sendung verließ er stattdessen mit „Verführerin“ Vanessa Nwattu, mit der er bis heute liiert ist und gemeinsam mit ihr das Experiment Sommerhaus wagt.

Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz im „Sommerhaus der Stars“

Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz haben sich 2022 bei der Dating-Reality-Show „Are you the One?“ kennen und lieben gelernt.

Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz lernten sich 2022 bei „Are you the One?“ kennen und verließen trotz kleiner Auf und Ab‘s die Show als Paar. Jetzt wollen die beiden auch beim „Sommerhaus der Stars“ 2023 beweisen, dass sie das Zeug zum Sieg haben. © RTL

Davor war Raatz zudem bei „Love Island“ (RTL), „Shopping Queen“ (Vox) und der dritten Staffel von „Beauty & the Nerd“ (ProSieben) zu sehen. Auch ihr Partner Maurice Dziwak war eins Kandidat bei „Love Island“.

„Sommerhaus der Stars“: Darum geht es in der RTL-Reality-Show

Bei „Das Sommerhaus der Stars“ treten prominente Paare gegeneinander an, um am Ende die Siegesprämie von 50.000 Euro einzuheimsen, sowie den Titel „Das Promipaar des Jahres“ zu erlangen. Die erste Staffel lief im Jahr 2016 und wird seither jährlich produziert und im Spätsommer des jeweiligen Jahres auf RTL ausgestrahlt.

Die Kandidaten leben mehrere Wochen auf engstem Raum und müssen verschiedene Spiele absolvieren. Durch gewonnene Spiele können sich die Paare vor der wöchentlichen Nominierung und dem Rauswurf schützen. Die ersten vier Staffeln des Formats wurden in Portugal gedreht, seit Staffel fünf dient ein Bauernhof in Nordrhein-Westfalen (Bocholt) als Kulisse der RTL-Sendung.

Das sind die bisherigen Sieger vom „Sommerhaus der Stars“

Seit 2016 ist das „Sommerhaus der Stars“ bei RTL zu sehen. Die Gewinner der bisherigen Staffeln sind:

Staffel (Jahr) Gewinnerpaar Staffel 1 (2016) Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan Staffel 2 (2017) Nico Schwanz und Saskia Atzerodt Staffel 3 (2018) Uwe und Iris Abel Staffel 4 (2019) Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5 (2020) Caro und Andreas Robens Staffel 6 (2021) Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt Staffel 7 (2022) Patrick Romer und Antonia Hemmer