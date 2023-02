RTL+ teurer: Abonnenten müssen künftig tiefer in die Taschen greifen

Von: Anna Lorenz

Ab kommendem Monat wird der Streamingdienst RTL+ seine Produkte neu strukturiert anbieten. Die Auswahl wächst damit – ebenso aber auch der Preis der Abonnements.

München – Streaming boomt. Neben reinen Video-on-demand-Anbietern wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime bieten auch viele TV-Sender mittlerweile eine eigene Plattform an. Obwohl auch das klassische Fernsehprogramm nach wie vor gerne genutzt wird, eröffnet das Streaming den Sendern die Möglichkeit, den Kunden das Programm unabhängig von Sendezeiten anzubieten. Diesen Weg wählt auch RTL. Der Fernsehsender hat seinen Dienst „RTL+“ als Nachfolger von „TVNow“ mittlerweile in der Medienlandschaft etabliert. Jetzt wird das Angebot umgestaltet – und damit auch teurer.

Neue Tarife: RTL+ ändert bisheriges Streamingangebot

Bislang bot RTL, das gegenwärtig wieder mit fragwürdigen Äußerungen von Dieter Bohlen in der Castingsendung „DSDS“ auf sich aufmerksam macht, drei verschiedene Abo-Modelle an. Neben dem kostenlosen „Free“-Tarif konnten Kunden entweder den Tarif „Premium“ für 4,99 Euro im Monat wählen, oder den Tarif „Max“ buchen. Umso hochpreisiger die gewählte Option, desto mehr Inhalte und Annehmlichkeiten stehen den Usern zur Verfügung. So sind Downloads oder Werbefreiheit erst in den teureren Tarifen enthalten.

RTL+ ab 01. März mit neuen Tarifen: Diese Optionen haben Verbraucher

Ab 1. März bietet RTL den Streaming-Dienst nun neu strukturiert an. Während sich an dem „Free“-Tarif nichts ändert, wird der „Premium“-Tarif preislich um zwei Euro auf 6,99 Euro angehoben. Der „Max“-Tarif, der bis Ende Februar noch für 9,99 Euro buchbar ist, kostet ab dem neuen Monat wieder die regulären 12,99 Euro. Allerdings umfasst das Angebot dann zusätzlich alle Hörbücher, die bei dem Streaming-Dienst Deezer verfügbar sind.

Neu hinzu kommt der „Family“-Tarif, der mit stolzen 18,99 Euro monatlich zu Buche schlägt. Diese Option enthält das gleiche Leistungsspektrum wie der „Max“-Tarif, ist allerdings von mehreren Usern gleichzeitig nutzbar. Bis zu vier verschiedene Programme können so synchron gestreamt werden.