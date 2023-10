„Retoure unverpackt“: Amazon schränkt kostenlose Rückgabe ein – nur noch eine Art existiert weiter

Wie schwierig kann es sein, einen Gegenstand den man nicht haben will in den Karton zurück zu packen, in dem man die Ware erhalten hat. Dass Ware kostenfrei zurückgesandt werden kann, ist an sich schon eine Wettbwerbsverzerrung gegenüber dem normalen Einzelhandel. Tausche ich etwas um, was im Geschäft in der Innenstadt gekauft wurde, kostet mich das ca 5,20 für den ÖPNV zB in München .

Was am ärgerlichsten ist, daß noch mehr Kartons die ohnehin schon überqellenden Papiertonnen füllen. Nachhaltig geht anders. Aber das ist denOnline Käufern wahrscheinlich sowie egal. Leider .