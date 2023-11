Amazon mit neuen Retouren-Regeln – pünktlich zur Weihnachtszeit

Von: Annika Wilk

Kein Stress mehr bei Retouren. Amazon verlängert über die Weihnachtszeit 2023 seine Umtauschzeiten. Kunden sollten allerdings etwas beachten.

Hamm - Weihnachten steht vor der Tür. Spätestens Anfang Dezember beginnt dann auch der schlimmste Geschenke-Stress - in der Hoffnung, dass das Präsent dann auch gefällt. Doch leider kommt es immer wieder mal vor, dass man sein Geschenk wieder umtauschen muss. Pünktlich zur Black Week und Weihnachtszeit verlängert Amazon die Umtauschfrist, berichtet wa.de.

Pünktlich zur Black Week: Amazon passt kurzeitig Rückgabe-Frist an

Eine schöne Bescherung wird es dann, wenn die Geschenke allen gefallen. Doch wenn es nicht so ist, dann ist man dankbar, dass man den Kassenbon noch hat. Die meisten Onlineshops haben eine Umtauschzeit von 14 bis 30 Tagen. Auch Amazon.

Gerade zur Schnäppchen-Zeit, wie der Black Week, wird die Rückgabezeit gerne ausgenutzt. Die nächste Amazon-Black-Week ist vom 17. bis 27. November. Doch rund um Weihnachten kann es sein, dass es zu spät ist, Geschenke wieder umzutauschen. Deshalb hat Amazon für die Weihnachtszeit 2023 die Retoure-Regelung angepasst. Übrigens gibt es seit Anfang 2023 dort auch Änderungen im Mindestbestellwert.

Amazon verlängert Routen-Frist: Das müssen Kunden wissen

Amazon selbst kündigt an: Wer Artikel zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember kauft, der kann diese noch bis zum 31. Januar 2024 zurückgeben. Für Artikel, die noch Anfang November gekauft wurden, heißt das: zwei Monate Rückgaberecht!

Doch so ganz ohne Haken geht es nicht: Die Artikel müssen neu, unbenutzt und vollständig sein. „Generell gelten für unsere Rückgabegarantie dieselben Ausschlüsse wie im Rahmen des Widerrufsrechts“, heißt es von dem Onlinehändler. Wenn die Punkte also nicht erfüllt sind, können die Artikel nicht zurückgeschickt werden. Auch ausgenommen sind Artikel, die über Marketplace-Verkäufer erworben wurden – da muss man sich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.