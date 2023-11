Bohnen-Rückruf massiv ausgeweitet: Selbst innere Blutungen drohen bei Verzehr

Von: Bjarne Kommnick, Kilian Bäuml

In den Bohnen eines Herstellers könnten Glasscherben sein, deshalb befinden sie sich im Rückruf und sollten auf keinem Fall verzehrt werden.

Update vom 13. November, 13.40 Uhr: Der Lebensmittelhersteller puur bio hat seinen Rückruf für Brechbohnen im 340 Gramm Glas ausgeweitet. Zuvor waren lediglich die Los-Nummernkreise LB122222.46000 bis LB122222.49000 betroffen. Nun warnt das Unternehmen laut produktwarnung.eu jedoch auch davor, dass in dem Los-Nummernkreis LB121230.48000 bis LB121230.53000 Glasscherben enthalten sein können.

Das Unternehmen teilte zuvor mit, dass es bei der Produktion zu einem Glasbruch gekommen ist, weshalb Splitter in einzelnen Gläser nicht ausgeschlossen werden könnten. Kunden werden dringend davor gewarnt, betroffene Produkte zu verzehren. Währenddessen warnt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit derzeit vor einem Bratwurst-Produkt.

Ursprungsartikel vom 6. November, 11.35 Uhr: München – Eingemachte Lebensmittel werden oft auf Vorrat gekauft. Wer sich kürzlich eingedeckt hat, sollte die gekauften Produkte jedoch besser nochmal überprüfen. In der Produktion eines Herstellers von Brechbohnen kam es zu einem Glasbruch, deshalb könnten sich Scherben darin befinden. Die Bohnen sollten deshalb auf keinem Fall verzehrt werden. Das Produkt befindet sich im Rückruf. Um diese Bohnen handelt es sich:

Artikel nur puur Brechbohnen Inhaltsmenge 340 Gramm LOS LB122222.46000 bis LB122222.49000

Brechbohnen wegen Glasbruch im Rückruf – Hersteller warnt vor dem Verzehr

Der Hersteller der Brechbohnen schreibt dazu selbst in einer Mitteilung: „Leider ist es in der Produktion zu einem Glasbruch gekommen. Falls Sie ein Glas nur puur Brechbohnen aus dem Los Nummernkreis (...) gekauft haben, bitte verzehren Sie es nicht. Bitte reklamieren Sie das Glas in Ihrem Geschäft, es wird Ihnen ersetzt.“ Personen, die das betroffene Produkt gekauft haben und dazu Fragen haben, können sich an den Hersteller wenden. Dazu können sie die Nummer 02851-539869 0 verwenden oder eine E-Mail an hallo@nurpuurbio.de schreiben.

Die Warnung des Herstellers ist nicht umsonst, denn der Verzehr von Glasscherben und anderen Fremdkörpern kann sehr gefährlich sein. Im schlimmsten Fall können dadurch innere Verletzungen und sogar Blutungen verursacht werden, schreibt produktwarnungen.eu. Trotzdem kommt es immer mal wieder zu Rückrufen wegen Fremdkörpern, wie vor kurzem bei einem Parmesan, in dem ebenfalls eine Scherbe gefunden wurde.

Brechbohnen könnten Glasscherben enthalten: Bei Symptomen nach Verzehr besser ärztliche Hilfe suchen

Wer einen Fremdkörper wie Glasscherben beim Essen bemerkt, sollte diesen sofort ausspucken. Wurde der Fremdkörper bereits verschluckt, sollten auf keinem Fall Abführmittel eingenommen werden, berichtet focus.de. Das könne die Gefahr sogar noch verschlimmern. Wer nach dem Verzehr Symptome wie Atemnot, Übelkeit, starke Speichelbildung, Schmerzen oder Blutungen bekommt, sollte dringend ärztliche Hilfe aufsuchen.

Vor allem bei Lebensmitteln, die in Gläsern abgefüllt werden, kann es zu Glassplittern kommen. Kürzlich wurden deshalb auch Kapern von Netto zurückgerufen.