Dringender Käse-Rückruf: Gefährliche Bakterien nachgewiesen - für Schwangere fatale Folgen möglich

Von: Teresa Toth

Durchfall und Fieber gehören zu den Symptomen, unter denen Verbraucher nach dem Verzehr eines veganen Käses leiden können. Der Verbraucherschutz warnt.

Kassel – Inzwischen gibt es eine riesige Auswahl an Käse, die ganz ohne Kuhmilch auskommen. Wer gerne zu den veganen Alternativen greift, sollte seinen Kühlschrank besser genau überprüfen. Denn für zwei vegane Käse des Herstellers Happy Cheeze wurde ein Rückruf gestartet. Der Verzehr kann gefährliche Symptome auslösen.

Hersteller Happy Cheeze GmbH Produkt Dr. Mannahs Happy White und White mit grünem Pfeffer, 120g MHD 08.06.2023 und 10.06.2023 Charge 152311

Rückruf von veganem Käse: Bei Schwangeren kann der Verzehr dem Kind schaden

„Durch standardmäßige Nachproben mussten wir feststellen, dass es in den Produkten vereinzelt zu einer Kontamination mit Listerien kommen kann“, schreibt der Hersteller Happy Cheeze auf seiner Webseite. Bei Listerien handelt es sich um eine Bakterienart, die bei einer Infektion zu unangenehmen Symptomen führen kann. Etwa 14 Tage nach einer Infektion treten meist grippeähnliche Symptome wie Fieber und Muskelschmerzen sowie Durchfall und Erbrechen auf.

Vor allem Menschen mit schwachem Immunsystem, Schwangere und Senioren können schwere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. „Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden“, warnt der Verbraucherschutz. Die gefährlichen Bakterien werden immer wieder in Lebensmittel-Produkten gefunden, so gab es in der Vergangenheit bereits einen großen Rückruf von Wurst.

Sowohl die Sorte Happy White als auch die Sorte Happy White mit grünem Pfeffer sind von dem Rückruf betroffen. © Happy Cheeze GmbH/Verbraucherschutz

Rückruf von veganem Käse: „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“

Zwar wurden die kontaminierten Käse bereits aus allen Supermärkten entfernt, falls Verbraucher den Käse dennoch bereits zu Hause haben, wird ihnen dringend geraten, diesen nicht zu verzehren. Produkte mit den angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten sowie den entsprechenden Chargennummern können am Kaufort gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben werden.

Wurde der Käse bereits verzehrt und es treten Symptome einer Listerien-Erkrankung auf, empfiehlt der Verbraucherschutz in dem aktuellen Rückruf das sofortige Aufsuchen eines Arztes. Schwangere, die den Käse gegessen haben, sollten sich auch ohne Symptome auf eine Infektion untersuchen lassen. Auf seiner Homepage entschuldigt sich der Hersteller bei den Kunden: „Die Happy Cheeze GmbH bedauert, dass es trotz größtmöglicher Sorgfalt zu diesem Rückruf gekommen ist. Wir entschuldigen uns für daraus entstandene Unannehmlichkeiten und bitten um Ihr Verständnis.“

