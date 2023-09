Dringender Toilettenpapier-Rückruf bei dm: Hersteller warnt vor „potenzieller Gefährdung“

Von: Robin Dittrich

Immer wieder müssen Produkte zurückgerufen werden. Schuld sind oftmals Fehler in der Produktion, durch die Verunreinigungen entstehen.

Kassel – Rückrufe von Produkten können vielerlei Gründe haben. Ob mit Bakterien belastete Lebensmittel oder mögliche Verpackungsteile im Essen, betroffene Produkte müssen aus dem Verkehr genommen werden.

Toilettenpapier-Rückruf: Warnung vor Tempo-Produkt wegen potenzieller Gefährdung

Das „Tempo feuchtes Toilettenpapier sanft & frisch“ in der 2x42-Stück-Packung muss vom Hersteller zurückgerufen werden. Wie die Essity Germany GmbH in einer Mitteilung, die auf produktwarnung.eu veröffentlicht wurde, erklärt, „bedauert das Unternehmen den Vorfall sehr und bittet vielmals um Entschuldigung.“ Der Grund des Rückrufs blieb zunächst unklar. Vom Hersteller hieß es lediglich, dass „festgestellt wurde, dass eine potenzielle Gefährdung vorliegt, die eine Rückgabe des Produktes erforderlich macht.“

Ein nur bei dm erhältliches feuchtes Toilettenpapier von Tempo muss jetzt aufgrund einer „potenziellen Gefährdung“ zurückgerufen werden. © CHROMORANGE/Imago (Symbolbild)

Um welche Art von Gefährdung es sich bei dem betroffenen Produkt handelt, konnte bisher noch nicht geklärt werden – eine Anfrage an Essity Germany blieb bis dato unbeantwortet (Stand: 28. September). Wie es vonseiten von produktwarnung.eu heißt, soll es sich bei dieser „potenziellen Gefährdung“ um eine mögliche bakterielle Kontamination auf der Produktionslinie handeln. Gekaufte und auch angebrochene Packungen sollten deshalb umgehend zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird dabei voll erstattet oder das Produkt umgetauscht.

Ein Produkt von Tempo wird zurückgerufen. Es handelt sich um die Limited Edition „Sanft und frisch“. © Screenshot Google/dm

Rückruf bei dm: Potenziell bakteriell belastetes Toilettenpapier ist nur dort erhältlich

Das feuchte Toilettenpapier von Tempo sollen laut des Rückrufs nur in Filialen von dm verkauft worden sein. Betroffen vom Rückruf sind jedoch nicht alle Chargen des Produktes. Lediglich jene mit den Chargennummern 36686 und 36682 können mit den Bakterien kontaminiert sein. „Alle anderen am Markt befindlichen Produkte unserer Marke Tempo feuchtes Toilettenpapier sind nicht davon betroffen“, heißt es vom Hersteller. Alle betroffenen Chargen, die sich noch im Handel befanden, wurden vorsorglich aus dem Verkehr genommen.

Dieses Toilettenpapier ist vom Rückruf betroffen:

Marke: Tempo

Tempo Artikel: Feuchtes Toilettenpapier sanft & frisch

Feuchtes Toilettenpapier sanft & frisch Stückzahl: 2 mal 42 Stück

2 mal 42 Stück Verkauft bei: Filialen von dm

Filialen von dm Grund: Potenzielle Gefährdung durch Bakterien

Potenzielle Gefährdung durch Bakterien Betroffen Chargennummern: 36686 und 36682

Insbesondere Lebensmittel müssen von Herstellern häufig aus dem Verkehr genommen werden, wenn diese mit Bakterien belastet sein könnten. Vor allem eine Belastung mit Listerien kommt dabei häufiger vor. Auch Fremdkörper in Lebensmitteln sorgen immer wieder für Rückrufe – vor allem, wenn Kinder in Mitleidenschaft gezogen werden können. Im Falle des Toilettenpapiers sollen sich Verbraucher bei Rückfragen an den Essity Kundenservice wenden. Dieser ist unter kundenservice@essity.com oder der Telefon-Hotline 0800/5051835 zu erreichen.