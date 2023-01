Rückruf: Hundefutter mit lebensgefährlichem Schwermetall verseucht

Von: Anna Lorenz

Teilen

Wie nun bekannt wurde, ist ein bekanntes Premium-Futter für Hunde von zu hohen Schwermetallwerten betroffen.

München – Rückrufe sind so zahlreich, wie wichtig. Meist betreffen die Produktwarnungen Lebensmittel, die mit Keimen oder Fremdkörpern verunreinigt wurden. Doch auch der beste Freund des Menschen ist vor mangelnder Qualität seines Futters nicht verschont. Dies beweist der Rückruf eines Alleinfuttermittels für Hunde, der erst jetzt in Deutschland publik wurde.

Rückruf von Hundefutter: „Bitte nicht verfüttern“ – Sonst droht Lebensgefahr für die Vierbeiner

Grund des Produktrückrufs ist ein erhöhter Gehalt an Blei. Das Schwermetall ist giftig und somit in zu hohen Dosen lebensgefährlich für Mensch und Tier. Im Jahr 2020 verlor ein Landwirt in Nordrhein-Westfalen wegen in Futtermittel gelaufenem Blei eine ganze Rinderherde. Für Haustiere sind freilich bereits geringere Mengen des Metalls gesundheitsschädlich.

Veröffentlicht wurde der Rückruf vom österreichischen Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) – allerdings bereits im vergangenen November. Das Portal produktwarnung.eu entschuldigte sich bei Nutzern, die Information erst nun publik zu machen. Betroffen von der Verunreinigung ist das Futtermittel Wolfsblut Atlantic Tuna in der 500-Gramm-Packung. Es trägt die Chargennummer 508744 und das Mindesthaltbarkeitsdatum vom 15. August 2023.

Produkt „Wolfsblut Atlantic Tuna“ , 500 Gramm Hersteller Healthfood24 GmbH Chargennummer 508744 Mindesthaltbarkeitsdatum 15.08.2023.

Die betroffenen Packungen können im Handel zurückgegeben werden. Verfüttert sollte das hochpreisige Futter mit oben genannter Chargennummer auf keinen Fall mehr werden – auch wenn der Nachschub an Tiernahrung wegen der Gaskrise unter Umständen fraglich werden könnte. Wer feststellt, dass er betreffendes Futter bereits an seinen Vierbeiner verfüttert hat, kann sich an einen Tierarzt oder eine Tierklinik wenden, denn Blei ist im Blutkreislauf relativ lange nachweisbar.