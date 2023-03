Nächster Gewürz-Rückruf: Bundesamt warnt – Gefährlicher Giftstoff entdeckt

Von: Romina Kunze

Der Verbraucherschutz lässt ein Gewürz zurückgehen, da Ethylenoxid festgestellt wurde. Der Stoff wird zur Schädlingsbekämpfung genutzt, ist in der EU aber längst verboten.

München – Wer sein Essen gerne scharf isst und sowohl auf dem Teller als auch auf dem Herd beherzt nachwürzt, sollte derzeit sicherheitshalber einen Blick in den häuslichen Gewürzschrank werfen. Denn das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat eine Warnung für ein bestimmtes Aroma ausgegeben; nicht der erste Rückruf für Gewürze in jüngerer Vergangenheit.

Erst Anfang März musste eine Gewürz-Mischung mit scharfem Pfeffer aus den Supermarktregalen genommen werden, da dem Hersteller ein Fehler bei der Allergen-Kennzeichnung unterlaufen ist.

Gewürz-Rückruf: Verbotene Giftstoffe zur Schädlingsbekämpfung nachgewiesen

Unter Fitness-Freunden gilt Kurkuma als Geheimtipp, der die Fettverbrennung ankurbelt und auch in der Ayurvedischen Medizin wird das Gewürz gerne genutzt, um Magen-Darm-Beschwerden zu bekämpfen. Doch für die Kurkuma-Packung der Marke „Abido“ gilt aktuell eine dringliche Verbraucherwarnung.

Produkt Kurkuma-Gewürz Hersteller Abido Betroffenes Sortiment 50 g Beutel Chargen-Nummer 2-4-21/5372 Mindeshaltbarkeitsdatum 02.04.2024

Laut lebensmittelwarnung.de, dem Verbraucher- und Ratgeber-Portal der Bundesbehörde, wurden in den Kurkuma-Päckchen Rückstände von Ethylenoxid nachgewiesen. Dabei handelt es sich um ein farbloses Mittel, das in einigen Ländern zur Schädlingsbekämpfung bei Landwirtschaft eingesetzt wird. In der EU ist der Stoff allerdings seit 1991 verboten. In Deutschland ist die Anwendung sogar seit 1981 untersagt, wie die Verbraucherzentrale informiert.

Gefährlicher Giftstoff in Gewürz-Päckchen: Kunden bekommen auch ohne Kassenbon Kosten erstattet

Ethylenoxid wird als Desinfektionsmittel gegen Pilze und Bakterien angewandt, in erhöhten Mengen kann es allerdings gesundheitsgefährdend für den Menschen sein. Im schlimmsten Fall kann der Stoff das Erbgut verändern und Krebs erzeugen, warnt die Verbraucherzentrale Hamburg.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit lässt daher aus Sicherheitsgründen das Produkt des Herstellers „Abido“ zurückrufen. Betroffen vom Rückruf sind die 50-Gramm-Beutel mit der Chargennummer „2-4-21/5372“ und Haltbarkeit bis 02.04.2024. „Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben“, heißt es bei lebensmittelwarnung.de.

Dass Produkte aufgrund von fehlerhafter Herstellung oder Gesundheitsbedenken zurückgerufen werden, passiert immer wieder in Deutschland. Dabei bezieht sich der Rückruf neben Lebensmittel auch auf andere Produkte.