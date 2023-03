Kunde sieht bei Kaufland „antikes“ Playstation-2-Spiel, schießt Foto – und ärgert sich daheim

Von: Armin T. Linder

Eine Kaufland-Entdeckung sorgt für Diskussionen: Der Kunde entdeckte ein Playstation-2-Spiel im Regal - doch weil eine Frage offen bleibt, ärgert er sich sehr.

Emmendingen - Das aktuellste Modell von Sonys Konsolenflaggschiff heißt Playstation 5 (mehr dazu bei Ingame.de). Nach vielen Monaten der Lieferengpässe dürfte inzwischen auch jeder Gamer eine haben, der eine möchte. Der Vorvorvorgänger PlayStation 2 hingegen kam im Jahr 2000 auf den Markt. Mehr als zwei Jahrzehnte sind in der Technik-Welt mit ihren rasanten Entwicklungen - inzwischen gibt es sogar detaillierte Gerüchte zur Playstation 6 - eine Ewigkeit. Insofern ist es kein Wunder, dass ein Kaufland-Kunde nun stutzte.

Zwar steht die gute, alte Playstation 2 sicherlich noch in vielen Haushalten und ist dort auch in Gebrauch. Dass man in großen Verbrauchermärkten noch PS2-Spiele zum Verkauf sieht, kommt vor, ist aber ungewöhnlich. Auf ein „antikes“ Playstation-2-Game stieß nun jedoch ein Reddit-Nutzer bei Kaufland. Dass seine Beobachtung echt ist, ist natürlich nicht bestätigt - es besteht aber auch kein Anlass zu Zweifeln. Er zückte das Handy, fotografierte das gute Stück und verfrachtete seine Entdeckung zu Reddit.

Preis unklar: Dieses Playstation-2-Spiel entdeckte der Kaufland-Kunde nach eigenen Angaben im Regal. © Reddit

In der ersten Woche setzte es rund 500 Reaktionen per Up- und Downvote und Dutzende Kommentare. „Ach ja, damals, als man Spiele gekauft hat, weil die Verpackung ansprechend aussah“, wird einer nostalgisch. „Kommt irgendwann alles wieder in Mode“ ein anderer. „Als jemand, der seine PS2 funktionsbereit auf dem Schränkchen stehen hat, begrüße ich das“ ein weiterer.

Kaufland-Kunde entdeckt „L.A. Rush“ für Playstation 2 im Supermarkt-Regal

Trotz eher gemischter Kritiken, die das Game „L.A. Rush“ damals bekommen hat, erinnern sich auch einige noch an den Titel. „Dieses Spiel hat für immer einen Platz in meinem Herzen, seit ich das erste Mal darin durch das Hollywood-Schild gesprungen bin!“, schreibt einer. „Same hab das Game noch! Pure Kindheit“, antwortet ein anderer. Und ein dritter: „‚Schneller Verkehr‘-Cheat-Code und dann abwechselnd versuchen, möglichst lange keinen Unfall zu bauen, war der pure Wahnsinn.“

So ganz selten ist es wohl gar nicht, dass Uralt-Nonfood-Ware in den Märkten rumgammelt. Sein Kaufland habe Spiele für PS2, PS3, PS4 und PS5, meint ein Nutzer und zeigt ein Foto. „Hätten sie nicht vor zwei Jahren mal umgebaut, gäb‘s bei unserem Supermarkt noch Titanic-Merch mit DM-Preisen“, schreibt ein weiterer - und kann das eigentlich gar nicht ernst meinen. Oder doch?

Kaufland-Kunde ärgert sich - weil bei seinem von hunderten beachteten Posting der Preis offen bleibt

Eine Frage bleibt in dem Reddit-Thread jedoch offen: wie der Kaufland-Preis für das Playstation-2-Spiel lautete. Die „55“ auf dem Schildchen sind es jedenfalls nicht. Und ein Nutzer beschwert sich prompt für mehr als 80 Likes, dass der Preis im Unklaren ist. Das ärgert den Kaufland-Kunden auch selbst. „Der Preis war sichtbar, aber ich hab‘s verballert beim Fotografieren, es nervt mich grade selbst richtig“, ärgert er sich.

Und weiter: „Wenn der Laden nicht ein Stückchen weg wäre, würde ich noch heute Abend da vorbeifahren und schauen, ob das Spiel noch da liegt.“ Ein anderer lacht daraufhin: „Bestimmt heute verkauft. So wie in den letzten zehn Jahren.“ Eine Woche später hat es der Kaufland-Kunde übrigens noch nicht zurück in die Filiale geschafft. „Ich bin bisher nicht nochmal hingefahren und komme leider auch erstmal nicht dazu“, schreibt er auf tz.de-Rückfrage. Es habe sich übrigens um die Kaufland-Filiale in Emmendingen bei Freiburg (Baden-Württemberg) gehandelt. Wer also dringend ein Playstation-2-Spiel neu zu unklarem Preis braucht, weiß nun, wo er fündig werden dürfte. Bei Saturn wurde kürzlich ein „Landwirtschafts-Simulator“ für die Playstation 4 für 511,29 Euro erspäht - doch für den Preis gibt es eine einfache Erklärung. (lin)