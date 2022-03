Saharastaub von Auto beseitigen: Experten verraten Tricks für die Reinigung

Teilen

Der Saharastaub (Symbolbild) sollte mit viel Wasser entfernt werden. © Marijan Murat/dpa

Der Saharastaub verschmutze zahlreiche Autos in Deutschland. Fahrer sollen jetzt schnell, aber auch richtig reagieren und die Verschmutzung entfernen.

Mehr zum Thema Saharastaub vom Auto waschen: Experten geben Tipps für die richtige Reinigung

Stuttgart – Autofahrer haben es im Moment nicht leicht. Die Spritpreise bewegen sich weiter über der Zwei-Euro-Marke pro Liter – und eine Entspannung ist zumindest aktuell noch nicht in Sicht. Doch neben der Spritpreis-Explosion plagt viele Autofahrer derzeit noch eine andere Sorge: der Saharastaub. Zahlreiche Autos sind völlig verschmutzt und als Fahrer stellt man sich womöglich eine Frage: Wie bekomme ich den rot-braunen Staub am besten weg, ohne Lack und Scheiben zu zerkratzen?

BW24* verrät die Tipps der Auto-Experten – Saharastaub richtig abwaschen

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) empfiehlt, mit viel Wasser zu arbeiten und am besten in eine Waschanlage oder SB-Waschstelle zu fahren. Was Autofahrer auf gar keinen Fall tun sollten, ist, mit trockenen Lappen zu putzen, denn: Das kann Lack und Fenster verkratzen. Zudem sollte man ein Fahrzeugteil besonders unter die Lupen nehmen, sagen Technik-Experten. Der Staub kann sich leicht im Pollenfilter absetzen, der leicht ausgetauscht werden kann. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.