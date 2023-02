„Noch vor Rosenmontag?“ – Saisonale Supermarkt-Ware gibt es ab jetzt schon in den Netto-Regalen

Von: Kai Hartwig

In den Netto-Regalen findet sich bereits eine saisonale Ware, obwohl der zugehörige Termin erst im April folgt. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Einige Waren finden sich in den Supermarktregalen nur zu bestimmten Jahreszeiten. Netto ist mit einem saisonalen Produkt nun sehr früh dran.

München – Wer im Supermarkt oder Discounter einkauft, bekommt dort zahlreiche Produkte unterschiedlichster Art angeboten. In den Regalen bekannter Ketten wie Aldi, Lidl, Netto, Penny, Rewe, Edeka oder Kaufland haben die Kunden die Qual der Wahl. Oft werden auch saisonale Produkte angeboten, dann heißt es mitunter: Schnell zugreifen.

Netto-Kundin findet Anfang Februar schon Oster-Süßigkeiten im Regal

Allerdings bringen einige Supermärkte offenbar mit viel Vorlauf bestimmte Artikel in ihre Filialen. Das stellte nun eine Netto-Kundin fest. Eine Bekannte von ihr veröffentlichte auf Twitter ein Foto aus der Netto-Filiale und schrieb dazu: „Meine Freundin war grad im Supermarkt. Ostersüßigkeiten wohin man schaut.“

Oster-Ware bei Netto fand eine Kundin in einer Filiale schon Anfang Februar vor. © Screenshot / Twitter.com

Auf dem Foto sieht man ein mehrstöckiges Regal mit Osterhasen und anderen Leckereien aus Schokolade. Daneben steht ein klassischer Wühltisch, der ebenfalls voll mit Schoko-Ostersüßigkeiten bestückt ist.

Netto bietet „noch vor Rosenmontag“ Schoko-Osterhasen an

Ganz schön früh, schließlich sind die Osterfeiertage im Jahr 2023 erst vom 7. April (Karfreitag) bis 10. April (Ostermontag). Auch ein Twitter-User war darüber etwas verwundert. „Noch vor Rosenmontag?“, fragte er die Verfasserin des Tweets. Die antwortete, dass ihre Freundin am 2. Februar auf die Oster-Abteilung in ihrer Netto-Filiale aufmerksam wurde.

„Oh Mann“, stöhnte eine weitere Userin, „ich habe noch gefüllte Lebkuchenherzchen im Repertoire und da stehen schon die Osterhasen rum. Irgendwie bin ich immer hinten dran.“ Ein Nutzer fühlte sich an eine andere Saison erinnert, wo auch extrem früh besondere Ware in den Regalen ausliegt: „Das nervt mich auch ungemein. Im Oktober waren in unserem Discounter schon Weihnachtsschokolade & Co. ausgelegt. Kaum zum aushalten!“

Schoko-Osterhasen bei Netto schon Anfang Februar – „Endlich, habe heute die ersten gekauft“

Doch es gab nicht nur kritische Töne zur besonders frühzeitigen Oster-Aktion bei Netto. Ein Twitter-User freute sich offenbar sehr über die Ostersüßigkeiten Anfang Februar. „Endlich. Ich habe heute auch die ersten gekauft“, schrieb er. Inwiefern er das ernst oder ironisch meinte, ist jedoch nicht überliefert.

Derweil brachte Aldi vergangenes Jahr schon sehr früh seine Schoko-Weihnachtsmänner in die Regale – und das, obwohl draußen noch hochsommerliche Temperaturen herrschten.