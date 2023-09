Großer Süßigkeiten-Rückruf auf Aldi ausgeweitet: Bakterien können gefährliche Infektion auslösen

Von: Sarah Neumeyer

Der Discounter Aldi ist aktuell von einem Rückruf betroffen. Der Verzehr der Süßigkeiten kann schwerwiegende Folgen haben.

Kassel – Ein aktueller Süßigkeiten-Rückruf wegen Salmonellen betrifft nun auch den Discounter Aldi. Zwei Produkte der Marke „Gourmet Finest Cuisine“, die bei Aldi Nord verkauft werden, könnten ebenfalls mit Salmonellen verunreinigt sein.

Wer zum Nachtisch gerne ein Schokoladen-Dessert isst, sollte besser einen genauen Blick in den Kühlschrank werfen. Zurückgerufen werden die Produkte „Mousse au Chocolat klassisch“ und „Mousse au Chocolat weiß“, wie das Unternehmen Edmund Merl Feinkost GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung zum Rückruf informiert.

Aktuell sind zwei Sorten Mousse au Chocolat von einem Rückruf betroffen. Die Produkte wurden bei Aldi Nord verkauft. © U. Grabowsky/Imago

Süßigkeiten-Rückruf bei Aldi: Zwei Sorten Mousse au Chocolat betroffen

„Die im Handel befindliche Ware wurde im Sinne des vorsorglichen Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen“, teilt das Unternehmen mit. Vom Rückruf betroffene Artikel können in den Filialen von Aldi Nord zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne die Vorlage des Kassenbons zurückerstattet.

Zwei Produkte von Aldi sind von einem aktuellen Süßigkeiten-Rückruf betroffen. © Screenshot/Pressemitteilung Edmund Merl Feinkost GmbH & Co. KG

Folgende Produkte sind vom Süßigkeiten-Rückruf betroffen:

Produktbezeichnung Mindesthaltbarkeitsdatum Mousse au Chocolat klassisch 350 g 02.10.2023 bis einschließlich 06.10.2023 Mousse au Chocolat weiß 350 g 02.10.2023 bis einschließlich 06.10.2023

Rückruf betrifft mehrere Bundesländer: Süßigkeit bei Aldi Nord im Verkauf

Die Süßigkeiten wurden im gesamten Vertriebsgebiet von Aldi Nord verkauft, informiert der Hersteller. Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mitteilt, sind folgende Bundesländer betroffen:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Rückruf für Schokoladen-Mousse wegen Salmonellen: Vom Verzehr der Süßigkeit wird dringend abgeraten

Salmonellen gehören zu einem der häufigsten Gründe für einen Rückruf. Eine Salmonellen-Erkrankung kann insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem gefährlich werden, informiert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Denn bei ihnen kann es zu längeren und schwereren Krankheitsverläufen kommen. Vom Verzehr wird daher dringend abgeraten.

Typische Symptome einer Salmonellen-Infektion sind plötzlicher Durchfall, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein und gelegentlich auch Erbrechen. Auch Fieber kann auftreten. Die Beschwerden können für mehrere Tage anhalten und klingen in der Regel von alleine ab. Kleinkinder, Schwangere, geschwächte oder ältere Menschen sollten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. In schweren Fällen sind eine Sepsis, Kreislaufkollaps und Nierenversagen möglich. (sne)