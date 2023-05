Netflix bittet Sammel-Accounts zur Kasse – Warnung an deutsche Nutzer

Von: Helena Gries

Teilen

Netflix will nach der Testphase jetzt das Teilen von Zugangsdaten einschränken. Nutzer, die nicht im gleichen Haushalt leben, müssen zahlen.

München – Netflix zählt zu den beliebtesten Streaming-Anbietern, zahlreiche Menschen haben den Dienst abonniert und nutzen ihn regelmäßig. Bereits seit Monaten droht Netflix damit, aktiv gegen Nutzer vorzugehen, die ihr Konto mit anderen Personen außerhalb des Haushalts teilen, das sogenannte Account-Sharing. Nun macht der Streaming-Dienst ernst und setzt Sammel-Accounts ein Ende. Für jede Person, die nicht mit dem zahlenden Account-Inhaber unter einem Dach wohnt, sollen 4,99 Euro im Monat fällig werden. Netflix erhofft sich davon höhere Einnahmen.

Die Erweiterung ist in Deutschland also genauso teuer wie das günstigste Netflix-Abo, bei dem der Dienst mit Werbeanzeigen genutzt werden kann. Mit der Möglichkeit, ein „Zusatzmitglied“ gegen Aufpreis zum bestehenden Abo dazuzubuchen, können Personen den Account mitnutzen, auch wenn sie außerhalb des Haushalts wohnen, informiert das Unternehmen auf seiner Homepage. Erste Kunden wurden bereits per E-Mail über die Änderung informiert.

Basic-Abo für 7,99 Euro im Monat Single-Nutzer, die auf einem Gerät streamen Standard-Abo für 12,99 Euro im Monat zwei Endgeräte, zwei Personen können gleichzeitig streamen Premium-Account für 17,99 Euro im Monat vier Nutzer aus einem Haushalt

Netflix macht Ernst: Streaming-Dienst geht gegen Teilen von Zugangsdaten vor

Netflix verspricht, dass Nutzer aus einem Haushalt weiter problemlos unterwegs oder auf Reisen auf den gemeinsamen Account zugreifen können. Nach welchen Merkmalen genau die Systeme des Dienstes erkennen, dass ein Nutzer nicht zum selben Haushalt gehört, hält Netflix geheim. Damit soll verhindert werden, dass die Maßnahmen umgangen werden.

Bereits seit Monaten droht Netflix damit, aktiv gegen Nutzer vorzugehen, die ihr Konto mit anderen Personen außerhalb des Haushalts teilen. Nun macht der Streaming-Dienst ernst und setzt Sammel-Accounts ein Ende. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Das US-Unternehmen geht davon aus, dass in rund 100 Millionen Haushalten der Service mit Login-Daten anderer genutzt wird. Das ist gemessen an den 232,5 Millionen zahlenden Kunden im vergangenen Quartal ein hoher Anteil. Netflix hatte lange das Teilen von Zugangsdaten toleriert. Inzwischen gibt es im Videostreaming-Geschäft aber generell einen verstärkten Fokus auf Profitabilität, nachdem die vielen Anbieter jahrelang auf der Jagd nach höheren Nutzerzahlen waren, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Netflix: Unternehmen will gegen Trittbrettfahrer vorgehen

Das Unternehmen rechnet damit, dass die Nutzerzahl mit dem Vorgehen gegen Trittbrettfahrer zunächst sinkt. In Kanada etwa gebe es inzwischen aber mehr zahlende Nutzer und höhere Einnahmen als vorher, betonte der Dienst jüngst. Dadurch habe man sich bestätigt gefühlt. Zur Entwicklung in anderen Ländern äußerte sich Netflix bisher nicht. (hg/dpa)